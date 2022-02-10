10 Şub 2022 - 10:15- Gündem G: 10 Şub 2022 - 10:16

Kocaman, masa tenisinde gençlerle ter döktü

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Genç Akademi’de düzenlenen “Masa Tenisi Turnuvası”na katıldı.

Kocaman, masa tenisinde gençlerle ter döktü mask

Kartepe Belediye Başkanı Av.M. Mustafa Kocaman’ın vizyon projelerinden biri olan Kartepe Belediyesi Genç Akademi kurulmasından bu yana gençlerin buluşma adresi oldu. Başkan Kocaman, Emekevler Mahallesi’nde kurulu bulunan Emekevler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından düzenlenen “Masa Tenisi Turnuvası’na katıldı.

KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Emekevler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şahin Pehlivan “Gençleri çağın kötü alışkanlıklarından uzak tutmak ve spora yönlendirmekle beraber mahalle kültürünü devam ettirmek, komşuluk dayanışmasını yaşatmak amacıyla derneğimiz kuruldu. Özellikle gençlerimizin spor yapmaları çok önemlidir. Kartepe Genç Akademi’yi kuran Kartepe Belediye Başkanız Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ediyoruz. Dernek olarak “Masa Tenisi Turnuvas’nda gençlerimiz kıyasıya mücadele ettiler” açıklamasında bulundu.

KOCAMAN’DAN GENÇLER NEREDEYSE BİZ ORADAYIZ

Kartepe Genç Akademi’yi ziyaret eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Spor ile zaman geçiren gençlerimizi tebrik ediyorum; Kartepe Genç Akademi Merkezin de düzenlenen masa tenisi turnuvasında ter döken kardeşlerimize başarılar diliyorum. Gençlerimizin spor yapmaları çok önemlidir. Geleceğimiz olan gençlerimizin yetişmesinde bizlerde tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Masa Tenisi Turnuvası Pazar günü oynanacak olan final müsabakaları ile sona erecek.

# Kartepe, Mustafa
# KARTEPE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Kartepe’ye yeni kaldırım ve yeni park mask
Kartepe’ye yeni kaldırım ve yeni park
Kartepe Derbent’e müze ve meydan mask
Kartepe Derbent’e müze ve meydan
Kartepeli gençler karın tadını çıkardı mask
Kartepeli gençler karın tadını çıkardı
Kartepe Belediyesi’nde maliyet eğitimleri başladı mask
Kartepe Belediyesi’nde maliyet eğitimleri başladı
Barış Manço, kartepe’de türkülerle anıldı   mask
Barış Manço, kartepe’de türkülerle anıldı  
Kartepe’de ilkyardım eğitimi sırası yöneticilerde mask
Kartepe’de ilkyardım eğitimi sırası yöneticilerde
Kartepeli gençlerin Kocaman’la kar keyfi mask
Kartepeli gençlerin Kocaman’la kar keyfi
Kartepe’de sokak hayvanları emin ellerde mask
Kartepe’de sokak hayvanları emin ellerde
Kartepeli minikler değerleri tiyatro ile öğreniyor mask
Kartepeli minikler değerleri tiyatro ile öğreniyor
Kartepe Belediyesi’nden Karfest 2022 açıklaması mask
Kartepe Belediyesi’nden Karfest 2022 açıklaması

10 Şub 2022 - 10:15 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.611.611 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karla mücadele kaldığı yerden devam ediyor mask
Karla mücadele kaldığı yerden devam ediyor
Kocaman, masa tenisinde gençlerle ter döktü mask
Kocaman, masa tenisinde gençlerle ter döktü
Yeni Yürüyüş Yolu’nda hummalı çalışma mask
Yeni Yürüyüş Yolu’nda hummalı çalışma
Bilgievleri çocuklarının artık yeni bir dergisi var: Kocaeller mask
Bilgievleri çocuklarının artık yeni bir dergisi var: Kocaeller
Başiskele Belediyesi Personeline KVKK Eğitimi mask
Başiskele Belediyesi Personeline KVKK Eğitimi
749 TL’den başlayan bakım fırsatları; Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service’te mask
749 TL’den başlayan bakım fırsatları; Kocaeli Kaya Eurorepar Car Service’te
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL