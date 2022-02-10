10 Şub 2022 - 10:16- Gündem G: 10 Şub 2022 - 10:17

Karla mücadele kaldığı yerden devam ediyor

Büyükşehir ekipleri kentin yüksek kesimlerinde tekrar etkisini göstermeye başlayan karla mücadeleye ederken, bir yandan yollardaki bozulmaları da onarıyor

Karla mücadele kaldığı yerden devam ediyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele ekipleri ilimizde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları yaparken kent merkezinde de yol bakım acil müdahale ekipleri bozulan yollarda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yürüyüş Yolunda da Fen İşlerine bağlı 5 ekip granit ve küp taşı tamirat çalışmaları yapıyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KARLA MÜCADELE

İlimizde yüksek kesimlerde kar yağışının yolları kapatmaması ve yollarda buzlanma oluşmaması için karla mücadele ekipleri tarafından kar küreme, yol genişletme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Kartepe zirve yolu, İcadiye- İrşadiye-Eriklitepe grup yolu gibi yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

BOZULAN ASFALTA ACİL MÜDAHALE

Kent genelinde cadde ve bulvarlar başta olmak üzere yollarda iklim koşulları veya ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle oluşan bozulma ve aşınmalar yapılan yama ve torba asfalt çalışmaları ile acil müdahale edilerek gideriliyor. Yollarda oluşan çukur ve bozulmaların olası bir kazaya sebep olmaması için Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Acil Müdahale Ekipleri hızlı müdahalelerle sorun oluşmadan problemleri gideriyor. Yol Bakım Acil Müdahale Ekipleri tarafından İzmit Bağdat Caddesi, Turan Güneş Caddesi, Başiskele Yuvacık 17 Ağustos Bulvarı, Yuvacık köprüsü, Yuvacık Fakülte Caddelerinde oluşan çukur ve asfalt bozulmaları yapılan yama ve torba asfalt serimi çalışmaları ile düzeltildi.

YÜRÜYÜŞ YOLUNDA TAMİRAT ÇALIŞMALARI

İzmit merkezinde ticaretin ve günlük yaşamın odak noktası olacak Yeni Yürüyüş Yolu projesinde de Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı 5 ekip granit ve küp taş tamiratı çalışmaları yapıyor.

# Kartepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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10 Şub 2022 - 10:16 - Gündem

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