“Taksicilerin yüzde 90’ının eylemden vazgeçtiğini düşünüyorum”

Akaryakıta gelen zamların ardından zor günler geçiren taksici esnafı kontak kapatacaklarını duyurdu. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla birlikte taksici esnafı UKOME’ye zam talebinde bulunurken geçtiğimiz gün yapılan UKOME toplantısında taksici esnafı için zam kararı alındı. Alınan karara göre taksimetre açılış ücreti 5 TL’den 7 TL’ye çıkarken, birim zaman ücreti 0.60 TL, birim mesafe ücreti 0.60 TL, 1 km mesafe ücreti 6 TL, 2 km’ye kadar olan kısa mesafeli yolculuk 20 TL olarak belirlendi. Açık otopark ücretleri, 0-1 saat 5.75 TL, 1-2 saat 7.75 TL, 2-4 saat 9.50 TL, 4-8 saat 10.75 TL, 8-12 saat 12 TL, 12-24 saat 14.50 TL olarak belirlendi. Kapalı otopark ücretleri ise 0-1 saat 7 TL, 1-2 saat 9 TL, 2-4 saat 11 TL, 4-8 saat 12 TL, 8-12 saat 13.75 TL, 12-24 saat 15.50 TL olarak belirlendi.

“ÖRNEK BİR ZAM ALDIK”

Gazetemize açıklama yapan Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Kaya, yüksek bir zam aldıklarını, taksici esnafının yüzde 90’ının eylemden vazgeçtiğini düşündüğünü belirtti. Kaya, Büyükşehir ve UKOME ile yapılan görüşmelerde birkaç ay sonra tekrar zammın gündeme geleceğini de duyururken taksici esnafının da haklı olduğunu, yakıta yüzde 125 zam geldiğini de vurguladı. Ayrıca Kaya, Türkiye’de örnek bir zam aldıklarını, bu eylemin bu süreçte doğru olmayacağını da kaydetti. Bir diğer yandan taksicilerin bugün ya da yarın UKOME önünde toplanabileceği de konuşuluyor.