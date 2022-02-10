10 Şub 2022 - 10:31- Ekonomi G: 10 Şub 2022 - 10:33

Pirelli İzmit Fabrikası’nda çalışan 126 kişi, kıdem töreninde plaketle ödüllendirildi  

Bu yıl 150’nci yaşını kutlayan ve kuruluşundan günümüze dünyanın lider lastik üreticileri arasında yer alan Pirelli, “Şampiyonların fabrikası” olarak...
Pirelli İzmit Fabrikası’nda çalışan 126 kişi, kıdem töreninde plaketle ödüllendirildi   mask

Bu yıl 150’nci yaşını kutlayan ve kuruluşundan günümüze dünyanın lider lastik üreticileri arasında yer alan Pirelli, “Şampiyonların fabrikası” olarak da bilinen İzmit Fabrikası’nda 1 Şubat’ta kıdem töreni düzenledi. Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, İnsan Kaynakları Direktörü Francesca Ballabene, ‎İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Hakan Bahtiyar, Fabrika Direktörü Atilla Gidergi, Kalite ve Teknoloji Müdürü Özüm Akın ile Lasik İş Sendikası’ndan Mali İşler Dairesi Başkanı Nejdet Ulusoy, Örgütlenme Dairesi Başkanı Alperen Şakacı, Kocaeli Şube Başkanı Akın Giray, Kocaeli Şube Sekreteri Mehmet Kurtuluş ve iş yeri temsilcilerinin katıldığı törende, 126 çalışana plaketleri takdim edildi. Pirelli İzmit Fabrikası’nda 5, 10, 15 ve 25 yıl kıdemlerini hak eden çalışanlar, kıdem kademelerine uygun olarak çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini de törende yaptığı konuşmada çalışanlara teşekkür etti. 

 

Türkiye’deki faaliyetlerine 1960’ta İzmit’te kurulan fabrika ile başlayan Pirelli’nin çok büyük başarılara imza attığını belirten Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, törendeki konuşmasında “Pirelli’nin küresel gücünde, tüm çalışanlarımızın katkısı çok büyük. Bugün ileri teknolojili ürünlerimiz sayesinde, premium lastik sektöründe benzersiz bir konumdayız ve bu başarımızı değerli çalışanlarımıza borçluyuz. Bu nedenle emekleri için kıymetli çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

10 Şub 2022 - 10:31 - Ekonomi

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