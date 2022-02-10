10 Şub 2022 - 10:37- Eğitim G: 10 Şub 2022 - 10:38

Yunus Hocanın adı bu amfide yaşayacak  

Geçtiğimiz sene Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi’nin değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Yunus Taş’ın ismi, müdürlüğünü de yaptığı Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki amfiye verildi.  

Yunus Hocanın adı bu amfide yaşayacak   mask

Prof. Dr. Yunus Taş’ın isminin Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu amfisine verilmesi kapsamında bir de anma töreni düzenlendi. Törene Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ak ile Prof. Dr. Yunus Taş’ın eşi Şerife Taş, çalışma arkadaşları, öğrencileri ve dostları katılım sağladı.

 

Prof. Dr. Yunus Taş anısına hazırlanan anma videosunun izlenmesiyle başlayan törende Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ak, Dr. Öğretim Üyesi Rüştü Taştan konuşma gerçekleştirdi. MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Ak, konuşmasında ‘’Yunus Taş hocamızın yaptığı güzel hizmetlerin ancak bir kısmına tanıklık edebildim ve onu tanıdığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.  Saydığımız ve sevdiğimiz bir hocamızdı, bu nedenle üzüntümüz çok büyük’’ ifadelerini kullandı.

 

Konuşmaların ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Emekli MüdürüÖznur Gezer'in Prof. Dr. Yunus Taş için gönderdiği yazılı mesaj okundu ve ardından Hacettepe Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Cevat Aksakal’ın gönderdiği video izlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törene katılanlar, Prof. Dr. Yunus Taş ile ilgili anılarını paylaşarak onu bir kez daha özlem ve rahmetle andı. Kocaeli ÜniversitesiBasın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüT: +90 262 303 10 43F: +90 262 303 10 43bhi.kocaeli.edu.tr

# sağlık

10 Şub 2022 - 10:37 - Eğitim

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