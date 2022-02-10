Oktay Gürdal attı, Erhan Altın’lı Vanspor, Afyon’u da devirdi… “2-1”

2. Lig Kırmızı Grup’ta Vanspor ile Afyonspor 22 Ocak’a ait erteleme maçında karşı karşıya geldi. İzmitli futbolcular Uğur Can, İsa Nalbant ve Oktay Gürdal’ın 11’de oynadığı mücadeleyi Vanspor 2-1 kazandı. Bu maçta Van ekibi adına galibiyet golü 2002 doğumlu Oktay Gürdal’dan geldi.

YOK BÖYLE GOL!

Mücadelenin 66. dakikasında Emrah Tacir’in pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinden Oktay’ın röveşata ile kaleye gönderdiği top 90 diye tabir edilen yerden ağlarla buluştu. Bu akıl almaz golle kazanan Vanspor puanını 39’a çıkarken ve Play-Off hattı ile aradaki farkı 2 puana indirdi.

ERHAN ALTIN SÜRECİ 3 MAÇ, 7 PUAN!

Böylece Erhan Altın’ın çalıştırdığı, Taner Gülleri’nin yardımcılığını yaptığı Vanspor’da yeni teknik ekip göreve geldikten sonra çıktığı 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı. Vanspor 24. maçını pazar günü 6 maçtır kazanamayan Turgutluspor ile sahasında oynayacak ve mücadele saat 13.00’te başlayacak.