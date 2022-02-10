Boksörler ringde fırtına gibi esti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı boksörleri Adana’da düzenlenen Oral Aslan Genç Erkek ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’ndan başarı ile döndü.

950 SPORCU MÜCADELE ETTİ

31 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Adana Kozan’da düzenlenen Oral Aslan Genç Erkek ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı eldivenler 65 ilden 950 sporcunun katıldığı Şampiyonada kürsüde yer aldı.

ALTIN ELDİVEN CELAL EMİRCAN

Büyükşehir Kağıtspor’lu başarılı eldivenlerden Celal Emircan Bayburtlu en fazla katılımın olduğu sıklet olan 63,5 kilogramda zorlu rakiplerini tek tek mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yer aldı ve kariyerine Türkiye Şampiyonluğu ekledi.

HABİB’TEN BRONZ MADALYA

Şampiyonada mücadele eden bir diğer Mavi Beyazlı sporcu olan Habib İslam Sert, 75 kilogramda ringe çıktı. Kendi sıkletinde oldukça iyi maçlar çıkartan başarılı eldiven rakiplerini tek tek eleyerek Türkiye 3.’sü olarak, bronz madalya kazandı.