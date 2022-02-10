Boksörler ringde fırtına gibi esti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı boksörleri Adana’da düzenlenen Oral Aslan Genç Erkek ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası’ndan başarı ile döndü.
950 SPORCU MÜCADELE ETTİ
31 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Adana Kozan’da düzenlenen Oral Aslan Genç Erkek ve Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı eldivenler 65 ilden 950 sporcunun katıldığı Şampiyonada kürsüde yer aldı.
ALTIN ELDİVEN CELAL EMİRCAN
Büyükşehir Kağıtspor’lu başarılı eldivenlerden Celal Emircan Bayburtlu en fazla katılımın olduğu sıklet olan 63,5 kilogramda zorlu rakiplerini tek tek mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yer aldı ve kariyerine Türkiye Şampiyonluğu ekledi.
HABİB’TEN BRONZ MADALYA
Şampiyonada mücadele eden bir diğer Mavi Beyazlı sporcu olan Habib İslam Sert, 75 kilogramda ringe çıktı. Kendi sıkletinde oldukça iyi maçlar çıkartan başarılı eldiven rakiplerini tek tek eleyerek Türkiye 3.’sü olarak, bronz madalya kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.