MHP’li Saffet Sancaklı, cenazede tabut taşırken soyuldu

Eski futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, katıldığı bir cenaze töreninde soyuldu. Olay geçtiğimiz haftalarda Şişli Teşvikiye Camii'de meydana geldi. Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine katılan Saffet Sancaklı, tabut taşımak için kalabalığın içerisine karıştı.

Sabah'ın haberine göre bir süre tabut taşıyan Saffet Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı. Bu kişinin tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti.

Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu fark etti. Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu arkasında bulunan şahsın sürekli kendisini taciz ettiğini fark edince cebinden parasını alan kişinin bu şahıs olduğunu düşünerek karakola başvurdu.

Şikayet üzerine polis, güvenlik kameralarından iki şahsın Saffet Sancaklı'ya yaklaştıklarını bir kişinin ‘gölgeleme’ yaparken diğerinin Sancaklı’nın cebinden para çaldığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Kimliği belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalanarak karakola getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler Bayram D., ve Kartal D., olay günü cenazeye katıldıklarını herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını beyan ett,.

İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.