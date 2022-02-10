10 Şub 2022 - 10:42- Asayiş G: 10 Şub 2022 - 10:47

MHP’li Saffet Sancaklı, cenazede tabut taşırken soyuldu

Eski futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı eski Galatasaray Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze töreninde tabut taşıdığı sırada tarafından soyuldu. Sancaklı soyulduğunu, eve gidince fark etti; şikayeti üzerine şüpheliler kısa sürede tutuklandı.
MHP’li Saffet Sancaklı, cenazede tabut taşırken soyuldu mask

Eski futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, katıldığı bir cenaze töreninde soyuldu. Olay geçtiğimiz haftalarda Şişli Teşvikiye Camii'de meydana geldi. Eski Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine katılan Saffet Sancaklı, tabut taşımak için kalabalığın içerisine karıştı.

Sabah'ın haberine göre bir süre tabut taşıyan Saffet Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı. Bu kişinin tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti.

Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu fark etti. Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu arkasında bulunan şahsın sürekli kendisini taciz ettiğini fark edince cebinden parasını alan kişinin bu şahıs olduğunu düşünerek karakola başvurdu.

Şikayet üzerine polis, güvenlik kameralarından iki şahsın Saffet Sancaklı'ya yaklaştıklarını bir kişinin ‘gölgeleme’ yaparken diğerinin Sancaklı’nın cebinden para çaldığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Kimliği belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalanarak karakola getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler Bayram D., ve Kartal D., olay günü cenazeye katıldıklarını herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını beyan ett,.

İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

10 Şub 2022 - 10:42 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.611.611 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
GSM operatöründen 50 akü çalındı mask
GSM operatöründen 50 akü çalındı
Devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı mask
Devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Seyir halindeki araç sel sularının ortasında kaldı mask
Seyir halindeki araç sel sularının ortasında kaldı
Ölüm rampası bir ailenin daha sonu oldu mask
Ölüm rampası bir ailenin daha sonu oldu
Kocaeli’de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi mask
Kocaeli’de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi
Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele geçirildi mask
Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele geçirildi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL