Büyükakın: Bu alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yakup T., Alevilere küfürler etti. Yakup T.’nin sosyal medyada paylaşılan canlı yayın görüntüleri, tepki topladı. Yapılan şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde yaşayan Yakup T.’yi gözaltına aldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yakup T. hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan soruşturma açıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BÜYÜKAKIN'DAN KINAMA
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alevilere yönelik saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Ne dediğini bilmeyen, kin ve nefret dili kullanarak Alevi kardeşlerimize yönelik gerçekten çok alçakça ifadeler kullanan bir vatandaşımızın videosunu az önce bana da izlettiler. Aldığım bilgilere göre vatandaş gözaltına alınmış ve gerek kolluk kuvvetleri ve adli makamlar gereğini hızla yapacaklardır. Buna zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. Ben Alevi kardeşlerimize yapılan bu saldırıyı ve nefret dili ve alçaklığı en ağır şekilde kınıyorum" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.