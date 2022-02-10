10 Şub 2022 - 10:54- Gündem G: 10 Şub 2022 - 10:56

Encümende kiralama ihaleleri yapıldı

Gebze’de bulunan büfe için beş isim yarışırken en yüksek teklif 30 bin TL + KDV oldu
Encümende kiralama ihaleleri yapıldı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şubat ayı Encümen Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu başkanlığında yapılan toplantıda Büyükşehir’e ait taşınmazların ihalesi gerçekleştirildi. Gebze’de bulunan büfe için yapılan ihaleye 30 bin TL’lik teklif verildi.

BÜFE İHALELERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Büyükşehir Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Encümende Gebze Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan büfe ve İzmit Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kafe için ihale düzenlendi. 

GEBZE’DEKİ BÜFEYE 30 BİN TL

Gebze Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan büfenin 3 yıllığına kiralanması için yapılan ihale kıran kırana geçti. Aylık muhammen bedeli 2 bin 400 TL olarak belirlenen büfe için beş isim yarıştı. Açık artırma usulü yapılan ihalenin 5 turunda da ihale sonucu belirlenemedi ve son olarak kapalı zarf usulü teklifler alındı. Kapalı zarf usulü yapılan ihalede 30 bin TL + KDV ile en yüksek teklifi Özkan Özkaya verdi.

İZMİT’TEKİ KAFEYE TEK TALİPLİ

Diğer yandan İzmit Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Parkı içindeki kafeteryanın ihalesine tek istekli katıldı. İhalede teklif veren Ramazan Ömeroğlu, aylık 7 bin 750 TL + KDV teklif sundu.

İKİ BÜFEYE TALİPLİ ÇIKMADI

Serdar Mahallesi İstanbul karayolu Caddesi üzerinde bulunan büfe ve Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan büfeye ise talipli çıkmadı.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

10 Şub 2022 - 10:54 - Gündem

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