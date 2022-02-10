10 Şub 2022 - 11:45- Asayiş G: 10 Şub 2022 - 11:47

İki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
İki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı mask

Gebze Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi'nde H.E. yönetimindeki 41 AID 636 plakalı motosiklet, R.A'nın kullandığı 41 YE 077 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan R.A, H.E. ve kardeşi B.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
# sağlık

10 Şub 2022 - 11:45 - Asayiş

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