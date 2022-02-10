Çubuklu Bala ve Yeniyalı Barbaros hükmen mağlup oldu

1.Amatör Lig A Grubu’nda çarşamba akşamı oynanan 19 Ocak’a ait erteleme maçlarında Çubuklu Balaspor sahasında Kandıra Gençlerbirliği’ni, Yeniyalı Barbarosspor ise yine evinde Şirinspor’u 2-1’lik skorla mağlup etmişti. Bu maçların ardından kaybeden takımlar, rakiplerinin erteleme maçında yeni transferlerini oynattığı gerekçesi ile itirazda bulundu. Toplanan tertip kurulu bu maçlarla ilgili kararını verdi ve Çubuklu Balaspor ile Yeniyalı Barbarosspor kulüplerini hükmen mağlup saydı. Her iki kulüp de “Erteleme müsabakasında oynama hakkı olmayan sporcu oynatmasından dolayı” ceza aldı. Böylece Kandıra ekibi puanını 23’e, Şirinspor ise 20’ye çıkardı.