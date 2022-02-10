Çubuklu Bala ve Yeniyalı Barbaros hükmen mağlup oldu

1.Amatör Lig A Grubu’nda çarşamba akşamı oynanan 19 Ocak’a ait erteleme maçlarında Çubuklu Balaspor sahasında Kandıra Gençlerbirliği’ni, Yeniyalı Barbarosspor ise yine evinde Şirinspor’u 2-1’lik skorla mağlup etmişti. Bu maçların ardından kaybeden takımlar, rakiplerinin erteleme maçında yeni transferlerini oynattığı gerekçesi ile itirazda bulundu. Toplanan tertip kurulu bu maçlarla ilgili kararını verdi ve Çubuklu Balaspor ile Yeniyalı Barbarosspor kulüplerini hükmen mağlup saydı. Her iki kulüp de “Erteleme müsabakasında oynama hakkı olmayan sporcu oynatmasından dolayı” ceza aldı. Böylece Kandıra ekibi puanını 23’e, Şirinspor ise 20’ye çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.