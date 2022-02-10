Oktay Gürdal attı, Erhan Altın’lı Vanspor, Afyon’u da devirdi: 2-1

2. Lig Kırmızı Grup’ta Vanspor ile Afyonspor 22 Ocak’a ait erteleme maçında karşı karşıya geldi. Kocaelili futbolcular Uğur Can, İsa Nalbant ve Oktay Gürdal’ın 11’de oynadığı mücadeleyi Vanspor 2-1 kazandı. Bu maçta Van ekibi adına galibiyet golü 2002 doğumlu Oktay Gürdal’dan geldi. Böylece Erhan Altın’ın çalıştırdığı, Taner Gülleri’nin yardımcılığını yaptığı Vanspor’da yeni teknik ekip göreve geldikten sonra çıktığı 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.