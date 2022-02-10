Oktay Gürdal attı, Erhan Altın’lı Vanspor, Afyon’u da devirdi: 2-1

2. Lig Kırmızı Grup’ta Vanspor ile Afyonspor 22 Ocak’a ait erteleme maçında karşı karşıya geldi. Kocaelili futbolcular Uğur Can, İsa Nalbant ve Oktay Gürdal’ın 11’de oynadığı mücadeleyi Vanspor 2-1 kazandı. Bu maçta Van ekibi adına galibiyet golü 2002 doğumlu Oktay Gürdal’dan geldi. Böylece Erhan Altın’ın çalıştırdığı, Taner Gülleri’nin yardımcılığını yaptığı Vanspor’da yeni teknik ekip göreve geldikten sonra çıktığı 3 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı.