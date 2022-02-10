Büyükakın sözünü tuttu Milli Takıma otobüs verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden Ampute Futbol Milli Takımına söz verdiği gibi otobüs hediye etti. 2021 model 41 AJC 784 plakasına sahip Isuzu Nova Lux 29+1 otobüs, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önünde törenle Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu’na teslim edildi. Büyükakın, otobüsün anahtarını teknik direktör Osman Çakmak’a takdim etti. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ise “Buradan tüm Türkiye’ye dünya kupasını getireceğimizin sözünü vermiş olalım.” dedi.