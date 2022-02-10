İSU personelinden Kızılay’a kan bağışı

3 AYLIK ARALIKLARLA DÜZENLENİYOR

Kızılay, ülkemizde ihtiyaç sahibi vatandaşların ve sağlık kuruluşlarının kan ihtiyacını karşılıyor. 2 yıldır yaşanan pandemi süreciyle birlikte kan bağışı duyarlılığında yaşanan düşüşün etkisiyle kan stoklarında gerileme yaşanmasına sebep oldu. İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde üç aylık aralıklarla düzenlenen Kızılay kan bağışı kampanyasına İSU yönetici ve personelleri de duyarsız kalmayarak tam destek veriyor. İSU hizmet binası revir alanında, Kızılay İzmit Kan Bağış Merkezinin uzman personelleri tarafından gerçekleştirilen ön kan testleri ve tansiyon ölçümlerinin ardından kan bağışları yapıldı. Kan bağışında bulunan yönetici ve personeller, yapmış oldukları bağışların insan hayatına olan katkısından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler.



32 PERSONEL KAN BAĞIŞINDA BULUNDU

Düzenlenen kampanya kapsamında toplamda 32 yönetici ve personel kan bağışında bulundu. Yapılan bağışlardan dolayı İSU yönetici ve personellerine teşekkür eden Kızılay yetkilileri gösterilen ilgiden dolayı memnun olduklarını ifade ettiler. Kızılay Kan Merkezinde yapılacak çeşitli testlerin ardından elde edilen sonuçlara göre kanlar ihtiyaç sahibi hastalarda kullanılacak. İSU Genel Müdürlüğünde, Kızılay kan bağışları belirli aralıklarla devam edecek.