10 Şub 2022 - 16:28- Gündem G: 10 Şub 2022 - 16:31

“Yakup Tilki, belirli bir kesimin tezahürüdür”

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videosunda Alevilere yönelik hakaret ve küfürler savurduğu için gözaltına alınan Yakup Tilki tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tilki’ye tepki gösterenler arasında yer alan Bayraktar Köyü Elif Ana Derneği yönetimi, “Bu meczup, belirli bir kesimin tezahürüdür ve artık bu tür olayların sonlanması için örnek olmalıdır” dedi

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
“Yakup Tilki, belirli bir kesimin tezahürüdür” mask

Önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Alevilere yönelik ağza alınmayacak hakaret ve küfürler savuran ve Kocaeli’de ikamet ettiği öğrenilen Yakup Tilki adlı şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Körfez’de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kent ve ülke gündemine oturan bu olaya tepkiler çığ gibi büyüyor. Bayraktar Elif Ana-Der Başkanı Turgay Ertop ve yönetimi de tepkisini yazılı olarak dile getirdi.

“BİR GÖNLÜ KIRMAK KABE’Yİ YIKMAK KADAR KÖTÜ”

Dernek Başkanı Ertop, “Yakup Tilki gibi, sosyal medya kabadayılarının, bizim nazarımızda hiçbir hükmü yoktur. Bizler; ‘Eline, beline, diline hakim ol’ düsturuyla yetişmiş; sazı, sözü dinlenen, ekmeği yenen bir Alevi köylüsüyüz. Bir gönlü kırmanın Kabe’yi yıkmak kadar kötü olduğunu bilen, bu bölgenin insanları olarak bu çirkin olayın Kocaeli’de yaşanmasından utanç duymaktayız. Kapılarımız herkese açıktır. Ülkemizde, Aleviler üzerinden provokasyon yapan, Kürtler üzerinden ayrımcılık yapan, nefret dili kullanan herkese ibret olması açısından Yakup Tilki’nin, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten, tutuklanmasını talep ediyoruz” dedi.

“ARTIK BU TÜR OLAYLAR SON BULSUN”

Ertop devamında, “Siyasetçilerin bizleri siyasete alet edip oy devşirmek için gericilerle oturulup, ‘tavşana kaç, tazıya tut’ diyen söylemlerini de reddediyor ve artık dinin siyasete alet edilmesini istemiyoruz. Süslü söylemlerle, bizlere şirin görünmeye çalışılmasını istemiyor, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılmasını, din, dil, etnisite ayrımı yapılmadan, kardeşçe yasama haklarımızın korunmasını istiyoruz. Bu meczup, belirli bir kesimin tezahürüdür ve artık bu tür olayların sonlanması için örnek olmalıdır” ifadelerini kullandı.

10 Şub 2022 - 16:28 - Gündem

Muhabir  Serkan Üldeş

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