Satır Başı Kitap Kulübü’nden ücretsiz eğitime devam

Yaklaşık 5 senedir aktif faaliyette olan ve pek çok kitap söyleşisi, seminer ve sosyal projelere imza atmış olan Satır Başı Kitap Kulübü, 5 Şubat’ta dört aşamalı olan Kişisel Gelişim Eğitimi’nin ikincisini Büyükşehir Belediyesi Genç Mekan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Kulübün kurucusu ve aynı zamanda lideri de olan Nlp Master, Eğitim Danışmanı Dilek Özen tarafından NLP (Neuro Linguistic Programming) yani Zihni Programlama Dili üzerinden, iletişim ve kişisel gelişim alanında verilen etkinliklere katılanlar, geçen hafta genel hatlarıyla programın detaylarını öğrendi. Bu hafta ise kendi içerisindeki güçlü ve geliştirilebilir yanları öğrendiler.

“İLETİŞİMDE UYUM”

Bu cumartesi ise, eğitimin üçüncüsü "İletişimde Uyum" konusu altında gerçekleştirilecek. Tamamen ücretsiz bir eğitim olan programa Satır Başı Kitap Kulübü, bütün ilgilenenleri bir kez daha davet etti. Katılmak isteyenler için Satır Başı Kitap Kulübü'nün Instagram hesabından iletişime geçmeleri yeterli olacak.