Koruma Klor, Antalya’daki depo hacmini genişletiyor

Ülkemizde kimya sanayinin gelişmesine öncülük eden, yatırımları ile sektördeki lider konumunu sürdüren Koruma Şirketler Grubu, bünyesinde yer alan Koruma Klor ile tarım alanında verdiği hizmetlere hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de birçok yeniliğin öncülüğünü yapmış, tamamı yerli sermayeli ve Türkiye’de 8 bölge ofisine sahip olan Koruma Klor; Antalya’da yeni bir depoyu hizmet sundu.

YENİ DEPO YAPILDI

Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, Türk çiftçisine verdikleri desteği büyütmeyi hedeflediklerini belirterek “Uzun yıllardır ülkemiz tarımına katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Antalya bölgesinde açtığımız yeni depomuzla lojistik ağımızı daha da genişleteceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Koruma Klor’un Antalya Döşemealtı ilçesinde bulunan yeni deposunda 1530 metrekare alana sahip alt ve üst depo yanında; toplantı odası, yemekhane, bilgi işlem ve iki adet arşiv odaları ile birlikte toplamda 10 adet oda ile ofis bölümü de yer alıyor.

8 AYRI BÖLGEDE OFİS

Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, “Koruma Klor olarak ülkemizin en büyük kapasiteli tesislerinde, dünya standartlarında üretim yapıyoruz. 8 ayrı bölgedeki ofis ve depolardan oluşan yaygın organizasyonlarımız ile ülke tarımına hizmet vermeyi amaçlayan bir kuruluş olmanın gururunu yaşıyoruz. Ürünler ile ilgili her türlü teknik destek, eğitim ve tanıtım faaliyetlerini ön planda tutuyoruz. Bu nedenle yenilenmeye önem vermekteyiz. En güncel ve kaliteli hizmet adına gerçekleştirdiğimiz uygulamalarımızla ülke çiftçisinin yanında olmaya ve onlara hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz” dedi.