Asım Kibar OSB genişliyor! Kamunun yeşil alanını alıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde, Asım Kibar OSB İlave Alanının meri imar planlarına aktarılmasına ilişkin çevre düzeni ve nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesine şerh koyan CHP grubu adına konuşan CHP meclis üyesi Orhan Tanış: “288 dönümlük sanayi alanı var. Yaklaşık 50 dönümde dere yatağı geçen yeşil alan var. Bakanlık bu iki alanın OSB’ye ilavesi şeklinde bir karar alınmış. Buradaki yaklaşık 338 dönümlük alanın 280 dönüm civarındakini şirket satın almış bir 50 dönümde vatandaşın alanı var. Birinci itiraz noktamız burası belediyenin planladığı bir alan. Bu alanda sosyal donatı alanı olarak yeşil alan var. Bu alanı OSB’ye kattığımızda yeşil alan planda ortadan kalkıyor.

EŞ DEĞER YEŞİL ALANIN GÖSTERİLMESİ LAZIM

OSB’nin içine girdiğinde plan yapma yetkisi onlarda. Koruduğunu varsaysak bile orası kamuya açık, vatandaşın gideceği bir yeşil alan olmaktan çıkıyor. Eş değer bir yeşil alanın olanda olması gerekiyor. İçinden geçen derenin de OSB’ye devrini de uygun bulmuyoruz. Bunlar, İSU dere bakımı yapımı istediğinde sokmazsa ne yapacağız. Bunlar bakımını yapmadı, nasıl müdahale edeceğiz. Sanayi alanını katabilir ama yeşil alan ile derenini katılımının doğru bulmadık.

İkinci olarak yeşil alanı neye cesaret alıyor. Buranın sanayi alanı olacağını bilerek mi alıyor. Bu alan içinde vatandaşlara parsellerini satın almak yerine kamulaştırma kararı ile alıyorlar, vatandaş değerinden düşük gitti diye şikayet ediyor.

İzmit Belediye gelir elde edecekti o gelirde gitti. Yerel yönetimlere soruyorlar mı bilmiyorum. “