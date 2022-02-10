Büyükakın: Siz belediye misiniz sivil toplum kuruluşu musunuz?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. 101 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste ilk önce önergeler okundu. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Zeki Karakadılar, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Eski İl Başkanı Emre Andız meclisi birlikte takip etti.

“KENDİMİ KULLANILMIŞ HİSSEDİYORUM”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Bağlıca Mahallesi, uygulama imar planı paftası, 123 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Saral Çiftlik olarak geçen yer hakkında CHP Meclis Üyesi Ünal Özmural onay çıkmasını istemeyerek Büyükakın’a elini vicdanına koymasını istedi. Büyükakın, “Bizim elimizle vicdanımız arasında bir bağlantı var. Orada inşaat yapılırken siz belediyesiniz gidin durdurun inşaatı. Bunun büyükşehir ile alakası yok. İnşaatı durdurma yetkisi sizde. Siz belediye misiniz sivil toplum kuruluşu musunuz? İmar ile ilgili bir talebi değerlendirirken o imarın haklı olup olmadığına, hukuki olup olmadığına bakılır. Ruhsatsız inşaatı devam ettiriyor olması sizin meselenizdir. Siz yapmazsanız bizim meselemiz olur. Orada haklıysa bir şey yapamaz. Öfkeyle imar vermiyoruz gibi bir şey olmaz. İmarla ilgili talebini veririz ama hukuksuzluğu varsa bedelini ödetiriz” dedi. Özmural ise, “Ben kendimi kullanılmış hissediyorum.” İfadelerinde bulunurken Büyükakın, “Adamın bu hakkı almasına engel yoksa bu hakkı verelim. Haksızsa birlikte yıkalım. Bizim ekipleri de ben vereyim yanınıza. İdare objektif karar verebilir. Engin Taşdemir ise “Diğer tarım alanına benzinlik yapacak” dedi.