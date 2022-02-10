Tüpraş, daha temiz yakıt için ISOALKY teknolojisini seçti

Honeywell UOP, Tüpraş’ın daha temiz yakıt talebinin sağlanması amacıyla rafinerilerinde yüksek kaliteli alkilat üretilmesini sağlayan ISOALKY™ teknolojisini seçtiğini duyurdu. Yeni sıvı alkilasyon işlemine geçen dünyadaki en yeni şirket olan Tüpras'ın ISOALKY ünitelerinin duyurusu, Big West Oil'in mevcut HF (hidrofülorik asit) ünitesini ISOALKY teknolojisi ile yenileyeceği duyurusunun hemen ardından geldi. Honeywell UOP Process Technologies Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Laura Leonard, müşterilerinin artan temiz yakıt talebini karşılamak için ISOALKY teknolojisinin tercih ettiklerini söyledi.

TEMİZ YAKIT SUNMA

UOP'nin çığır açan alkilasyon teknolojisini seçtikleri için çok mutlu olduklarını kaydeden Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı İhsan Serdar Kemaloğlu, “Önemli avantajları nedeniyle ISOALKY'yi diğer alkilasyon teknolojilerine tercih ettik. Bu proje, Tüpraş'ın piyasaya daha temiz yakıt sunmada kilit bir bileşen olan yüksek kaliteli benzin üretmesini sağlayacaktır. Bu yeni teknoloji, sürdürülebilir temel iş alanlarına odaklanırken, 2050 yılına kadar karbon nötr olma yolunda temiz enerji çözümleri sağlama hedefimiz doğrultusunda Sürdürülebilir Rafinaj girişimimizin bir parçası” dedi. n Mehmet KARAGÖZ