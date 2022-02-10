'2022'yi yatırım senesi ilan ettik'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2022 yılını 'yatırım yılı' ilan ettiklerini belirterek, "Yıl boyunca Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak, istihdam sürecini hızlandıracak, üretim ve yatırım hacmini artıracak, yerli ve milli projelerin geliştirilmesine yön verecek önemli organizasyonlara imza atacağız" dedi.
BÖLGESEL KALKINMA
Eylül ayında 7 maddelik bir strateji planı ortaya koyduklarını hatırlatan Asmalı, bu hedefler kapsamında MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Körfez İşadamları İrtibat Ofisi projelerinin hayata geçirildiğini, ticaret ofislerinin bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.