'2022'yi yatırım senesi ilan ettik'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2022 yılını 'yatırım yılı' ilan ettiklerini belirterek, "Yıl boyunca Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak, istihdam sürecini hızlandıracak, üretim ve yatırım hacmini artıracak, yerli ve milli projelerin geliştirilmesine yön verecek önemli organizasyonlara imza atacağız" dedi.

BÖLGESEL KALKINMA

Eylül ayında 7 maddelik bir strateji planı ortaya koyduklarını hatırlatan Asmalı, bu hedefler kapsamında MÜSİAD Ticaret Ofisi ve Körfez İşadamları İrtibat Ofisi projelerinin hayata geçirildiğini, ticaret ofislerinin bölgesel kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını söyledi.