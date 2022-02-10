TAÇ’tan kalpleri ısıtan nevresim takımı!

Renkli hayatlardan ve hayallerden ilham alınarak tasarlanan TAÇ’ın Genç Modası Koleksiyonu, Sevgililer Günü’ne özel bir nevresim takımı sunuyor. Nevresim takımı üzerindeki aşkın sembolü kalp desenleri ve özel tasarımı, sevginin en romantik halini gözler önüne seriyor. TAÇ’ın Sevgililer Günü desenli nevresim takımını görmek ve evinize sevginin sıcaklığını taşımak için www.tac.com.tr’yi ve TAÇ mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.