10 Şub 2022 - 16:36- Ekonomi G: 10 Şub 2022 - 16:38

Akbank’tan Sevgililer Günü’ne özel kampanya!
Akbank’tan Sevgililer Günü’ne özel kampanya! mask

İyi Yaşayan Axessliler Sevgiler Günü’nde hem gönülleri hem chip-paraları kazanıyor. Sevgililer Günü hediyelerini Axess’le alan Axessliler 20 Şubat’a kadar giyim, elektronik, kozmetik, optik ve çiçek sektörlerinde yapacakları 250 TL ve üzeri 2. alışverişlerinde 25 TL,  4. alışverişlerinde 25 TL, toplamda 50 TL chip-para kazanıyor. Wingsliler ise bu sektörlerdeki 500 TL ve üzeri her alışverişlerinde 5.000’er, toplamda 20.000 Mil Puan kazanıyor. Akbank Kart sahipleri de aynı sektörlerdeki 2. ve sonraki 250 TL ve üzeri alışverişlerinde 20 TL, toplamda  60 TL chip-para kazanıyor.  Axess Mobil’de ayrıca 100’lerce markada chip-para, Mil Puan, indirim ve taksit kampanyaları da bulunuyor.

10 Şub 2022 - 16:36 - Ekonomi

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