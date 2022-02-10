10 Şub 2022 - 16:37- Siyaset G: 10 Şub 2022 - 16:39

“Erdoğan ‘3 Ç’ ile geldi, ‘3 S’ ile gidecek”

Ülke yönetimi ve zorlu yaşam şartları ile açıklamalarda bulunan YRP İl Başkanı Mehmet Aras, “Erdoğan ‘Çöp’, ‘Çamur’ ve ‘Çukur’ ile belediye başkanı oldu. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar başbakan ve cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan’ın gidişine ‘Soygun’, ‘Sömürü’ ve ‘Saray Saltanatı’ neden olacak” dedi
“Erdoğan ‘3 Ç’ ile geldi, ‘3 S’ ile gidecek” mask

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, il başkanlığında ülke yönetimi ve yaşam şartlarının zorluğu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hazırladığı görsel materyaller ile ülke sorunlarına değinen İl Başkanı Aras, yine renkli görüntüler oluşturdu. Aras, “Her hafta semt pazarına gidiyorum. Pazarda patlıcan ve salatalık 30 lira, ıspanak 15, lahana 30 lira olmuş. Böyle giderse ülkede milli güvenlik sorunu çıkar. Ben iki asgari ücret tutarında emekli maaşı alan bir vatandaş olarak geçinmekte zorlanıyorum. Asgari ücret alan bir vatandaş nasıl geçinecek, ülkeyi yönetenler bunu düşünmüyor mu?” dedi.

“VATANDAŞ MUMA, FENERE MUHTAÇ OLDU”

Elektrik faturalarına da değinen Aras, “200 lira elektrik faturası ödeyen vatandaşımız bugün 600 lira ödüyor. Vatandaş lamba yakarken içi cız ediyor. İktidar 21. Yüzyıl’da insanları muma, gaz lambasına muhtaç etti. Ülkede insanlar artık arabasına binemiyor, İzmit merkezinde önceden park yeri bulamıyorduk şimdi yollar bomboş. İktidar bu yüzyılda insanları tekrardan ata eşeğe muhtaç edecek. Akaryakıt fiyatlarına bir yılda 46 kez zam geldi. Geçen yıl 400 liraya dolan depo, bu yıl 900 liraya doluyor” diye konuştu.

“SENİN SARAY SICAK MI?

Öte yandan Aras, koronavirüs olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a geçmiş olsun dedi. Ardından evine gelen doğalgaz faturalarını basın ile paylaştı. Eski yol arkadaşı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ a seslenen Aras, “Ben 70 metrekarelik evimi ısıtamıyorum. Senin Saray sıcak mı?” diye sordu. Aras, “Ekonomi yönetimi çok kötü durumda, kaynaklar doğru kullanılamıyor, borçlar yanlış yönetiliyor” ifadelerini kullandı.

“3 Ç’ İLE GELDİ, ‘3 S’ İLE GİDECEK”

Son olarak Aras, “Hükümet dolar 3 lirayken borçlandı. 14 liradan ödüyor. Aradaki farkı vatandaşın sırtına yüklüyor. Ekonomi Bakanı Londra’da tefecilerden borç toplamaya uğraşıyor. Bunun faturasını da milletin sırtına yükleyecekler. Erdoğan ‘Çöp’, ‘Çamur’ ve ‘Çukur’ ile belediye başkanı oldu. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar başbakan ve cumhurbaşkanı oldu. Öyle görülüyor ki, Erdoğan’ın gidişine ‘Soygun’, ‘Sömürü’ ve ‘Saray Saltanatı’ neden olacak” şeklinde konuştu.

10 Şub 2022 - 16:37 - Siyaset

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