10 Şub 2022 - 16:38- Gündem G: 10 Şub 2022 - 16:39

“Milli Uzay Programı'nda asıl hedef 2029’a kadar Ay’a araç indirmek”

Derince Belediyesi’nin konuğu olarak ilimize gelen Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, 'Gençlerle Söyleşi' programında Derinceli öğrencilere Milli Uzay programının 10 hedefini açıkladı. Yıldırım, “İlk hedefimiz Ay programımız. Asıl hedef 2028 yılı sonuna kadar Ay’ın yüzeyine yumuşak inişle bir araç indirmek” dedi
“Milli Uzay Programı'nda asıl hedef 2029’a kadar Ay’a araç indirmek” mask

Derince Belediyesi’nin düzenlediği, ilçede eğitim gören 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 'Gençlerle Söyleşi' programına konuk olan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, gençlere önemli mesajlar verdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

MİLLİ UZAY PROGRAMI’NDA 10 HEDEF

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, söyleşide Milli Uzay Programı’nın 10 hedefini açıkladı. Yıldırım, “İlk hedefimiz Ay programımız. Asıl hedef 2028 yılı sonuna kadar Ay’ın yüzeyine yumuşak inişle bir araç indirmek. Sonra aracın taşımak olduğu roveri ay yüzeyinde gezdirerek bilimsel veri toplamak istiyoruz. Yakın bir zamanda Ay’a ulaşacağız fakat ara hedef koyduk. 2023 sonuna kadar ilk hedefimiz hibrit roketimizle Ay’a ulaşmak. 2’nci hedefimiz uydu geliştirme kabiliyetimizi tek çatı altında toplayarak bir dünya markası oluşturmak. Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemini oluşturmak da 3’üncü hedef” dedi.

“TÜRKİYE İÇİN SIÇRAMA HAMLESİ”

Uzaya erişim ve uzay limanı (Spaceport) işletmesinin 4. hedefleri olduğunu belirten Yıldırım, “5’inci hedef Türk astronot ve bilim misyonu. Uzaya şu ana kadar 600’e yakın insan çıktı. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk vatandaşı da uzaya çıksın ve bayrağımızı uzaya götürsün istiyoruz. Bu Türkiye için sıçrama hamlesidir” dedi. Yıldırım, diğer hedefleri ise uzay havasına ilişkin teknolojik araştırmalar, uzay nesnelerinin yerden gözlemi ve takibi, uzay sanayi eko sisteminin geliştirilmesi, uzay durum farkındalığı ve insan kaynağının geliştirilmesi ile uzay teknoloji geliştirme bölgesi olarak sıraladı.

# eğitim

10 Şub 2022 - 16:38 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.611.611 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derelerin taşıdığı çöpler kıyıya vurdu mask
Derelerin taşıdığı çöpler kıyıya vurdu
Bakkallar Odası’nda Koçyiğit güven tazeledi mask
Bakkallar Odası’nda Koçyiğit güven tazeledi
“Milli Uzay Programı'nda asıl hedef 2029’a kadar Ay’a araç indirmek” mask
“Milli Uzay Programı'nda asıl hedef 2029’a kadar Ay’a araç indirmek”
Asım Kibar OSB genişliyor! Kamunun yeşil alanını alıyorlar mask
Asım Kibar OSB genişliyor! Kamunun yeşil alanını alıyorlar
Satır Başı Kitap Kulübü’nden ücretsiz eğitime devam mask
Satır Başı Kitap Kulübü’nden ücretsiz eğitime devam
“Yakup Tilki, belirli bir kesimin tezahürüdür” mask
“Yakup Tilki, belirli bir kesimin tezahürüdür”
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL