“Milli Uzay Programı'nda asıl hedef 2029’a kadar Ay’a araç indirmek”

Derince Belediyesi’nin düzenlediği, ilçede eğitim gören 12. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen 'Gençlerle Söyleşi' programına konuk olan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, gençlere önemli mesajlar verdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

MİLLİ UZAY PROGRAMI’NDA 10 HEDEF

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, söyleşide Milli Uzay Programı’nın 10 hedefini açıkladı. Yıldırım, “İlk hedefimiz Ay programımız. Asıl hedef 2028 yılı sonuna kadar Ay’ın yüzeyine yumuşak inişle bir araç indirmek. Sonra aracın taşımak olduğu roveri ay yüzeyinde gezdirerek bilimsel veri toplamak istiyoruz. Yakın bir zamanda Ay’a ulaşacağız fakat ara hedef koyduk. 2023 sonuna kadar ilk hedefimiz hibrit roketimizle Ay’a ulaşmak. 2’nci hedefimiz uydu geliştirme kabiliyetimizi tek çatı altında toplayarak bir dünya markası oluşturmak. Bölgesel konumlama ve zamanlama sistemini oluşturmak da 3’üncü hedef” dedi.

“TÜRKİYE İÇİN SIÇRAMA HAMLESİ”

Uzaya erişim ve uzay limanı (Spaceport) işletmesinin 4. hedefleri olduğunu belirten Yıldırım, “5’inci hedef Türk astronot ve bilim misyonu. Uzaya şu ana kadar 600’e yakın insan çıktı. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Türk vatandaşı da uzaya çıksın ve bayrağımızı uzaya götürsün istiyoruz. Bu Türkiye için sıçrama hamlesidir” dedi. Yıldırım, diğer hedefleri ise uzay havasına ilişkin teknolojik araştırmalar, uzay nesnelerinin yerden gözlemi ve takibi, uzay sanayi eko sisteminin geliştirilmesi, uzay durum farkındalığı ve insan kaynağının geliştirilmesi ile uzay teknoloji geliştirme bölgesi olarak sıraladı.