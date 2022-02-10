Bakkallar Odası’nda Koçyiğit güven tazeledi

Derince Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Odasının 7. Olağan Genel Kurulu, Çenedağ Mahallesi’nde bulunan Mamikler Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurulu AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, oda başkan ve yöneticileri, mahalle muhtarları ve dernek üyeleri takip etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığına Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, başkan vekilliğine Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, katip üyeliklere Yusuf Dilek, Selim Alişan ve Adem Kurt seçildi.

ŞEKER VE AYGÜN’DEN MESAJLAR

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün esnaf odalarının önemine vurgu yapan konuşmalar yaptığı genel kurulda mevcut başkan Osman Koçyiğit güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi. Koçyiğit başkanlığında oluşan yönetim kurulu Şenol Mustafa Çorabay, Sinan Yalçın, Emel Şentürk, Resul Tahtalı, Mehmet Sezgin ve İbrahim Yılmaz’dan oluşurken denetim kuruluna Selçuk Çakıroğlu seçildi. Kongrede yeniden başkanlığa seçilen Osman Koçyiğit, genel kurula katılan protokole, kongre üyelerine ve mazereti dolayısıyla katılamayarak desteklerini belirtenlere teşekkür ettiğini ifade etti.