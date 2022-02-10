Derelerin taşıdığı çöpler kıyıya vurdu

Dün, Gölcük’te yağmur yağışı etkili oldu. Yağmur yağışı sırasında çöpler derelere karıştı. İzmit Körfezi’ne akan derelerle birlikte çöpler denize taşındı. Değirmendere Yalı mevkisinde sahil ağaç yaprakları ve dalları, pet şişeler ve kutular gibi atıklarla kirlendi. Deniz ise çamur rengini aldı.