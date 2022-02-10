10 Şub 2022 - 16:55- Gündem G: 10 Şub 2022 - 16:58

Körfez Devlet Hastanesi genişleyecek

Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde imar planı değişikliği ile ilgili Körfez Hastanesi’nin büyümesini içeren madde hakkında enerji nakil hattı gündeme geldi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Körfez Devlet Hastanesi genişleyecek mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. 101 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste ilk önce önergeler okundu. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Zeki Karakadılar, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Eski İl Başkanı Emre Andız meclisi birlikte takip etti.

KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ GENİŞLEYECEK

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde imar planı değişikliği ile ilgili Körfez Hastanesi’nin büyümesini içeren madde hakkında Büyükakın, “Hastaneyi yapalım. Sonra da enerji nakil hattını deplase ederiz” dedi. Tanış ise, “Enerji nakil hattının kaldırılmasını eklersek maddeyi kabul ederiz. O hat oradaysa o hattın yaydığı dalgalar filan 40-50 metre kadar etkiliyor. Yukarıdaki yeşil alanı mevcuttaki duruma getirirsek hastaneyi yukarı çekeriz. ” İfadelerinde bulundu. Büyükakın, “Yaptığın yapılmıştır, devlette böyle bir şey vardır. Körfez’e hastaneyi yapalım, enerji nakil hattı burada olmuyor diyelim. Parkta çocuklar oynayacak ama” dedi. Taşdemir, “Bu tür kamu kuruluşlarının yakın olmasından ciddi etkileneceğini söyleyen bilim insanları var” ifadelerinde bulundu. Büyükakın “Enerji nakil hattıyla uğraşalım, hastane devam etsin. Biz bunu bu şekilde geçirelim. Hastanenin uygulama projeleri yapılacağı sırada önerileri dikkate alarak tekrar hareket edelim.” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.
# Kadın, Başiskele, chp, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Belediyesi

10 Şub 2022 - 16:55 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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