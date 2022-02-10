10 Şub 2022 - 18:07- Gündem G: 10 Şub 2022 - 18:17

Elektrik faturaları vatandaşı çarptı

1 Ocak 2022’den itibaren başlayan elektrikte kademeli tarife dönemiyle birlikte gelen faturalar iki, üç kart arttı. Vatandaşlar ve esnaflar, elektrikli aletlerde tasarruf yapmaya başlarken gelen faturalar nedeniyle sitem etti
Elektrik faturaları vatandaşı çarptı mask
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1 Ocak 2022 itibariyle uygulanmaya başlayan elektrikte kademeli tarife dönemi ile birçok sorun ortaya çıkmaya başladı. Tepkilerin ardından 150 kilovatlık baraj, yoğun itirazlar sonrası 210 kilovata çıkarılsa da bu durum esnafı etkilemedi. Esnaf, gelen elektrik faturalarının kiralarından fazla olduğunu, kademeli fatura yerine eski sisteme dönülmesi gerektiğini, gelen zamların fiyatlara yansıtılacağı da belirtildi.

“VERGİLERE DE DÜZENLEME GETİRİLMELİDİR”

Babos Erkek Kuaförü işletmecisi Oğuz Gülaçtı geçen dönemde 880 TL gelen elektrik faturasının ocak ayında daha düşük kullanım bedeli olmasına rağmen bin 700 TL geldiğini söyledi. Fatura fiyatlarının çok yükseldiğini belirten Gülaçtı, "Faturalara düzenleme geleceği söyleniyor ama faturalardan alınan vergilere de düzenleme getirilmelidir” dedi. Çay Dünyası Sahibi Mehmet Lafçı, aralık ayında 360 TL gelen elektrik faturasının Ocak ayında 971 TL geldiğini belirterek, "Sepaş'tan Allah razı olsun, bu kış gününde gönderildikleri faturalarla içimizi ısıttılar" dedi. 

“YAPARSA AKP YAPAR”

Öte yandan bazı vatandaşlar da yüksek gelen elektrik faturalarının görsellerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak sitem etti. İbrahim Mengil isimli bir kullanıcı, 954 TL gelen elektrik faturasının görselini paylaşarak “3 kişilik bir aileye gelen elektrik faturası” yazdı. Serkan Gezer ise “Bir önceki ay 550 TL gelen işyeri elektrik faturası bin 21 TL geldi. Yaparsa AKP yapar” notu ile paylaştı. Bazı vatandaşlar ise gelen elektrik faturalarına tepki olarak bağlı bulundukları elektrik sağlayıcı şirketleri fatura görselleri ile birlikte sikayetvar.com adresine şikâyet etti.

10 Şub 2022 - 18:07 - Gündem

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