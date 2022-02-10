10 Şub 2022 - 18:10- Gündem G: 10 Şub 2022 - 18:11

Üyeler, İMO Seçimleri için Bulut’a tepkili!
Üyeler, İMO Seçimleri için Bulut’a tepkili! mask

TMMO İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi seçilmeleri 13.Şubat Pazar günü gerçekleşecek. Mevcut Başkan Kahraman Bulut, 3 dönem kuralı sebebiyle aday olamayacak. Yaklaşık 3500 üyesi bulunan İnşaat Mühendisleri Odasının 13.Dönem Başkanlığı için Serkan Engin ve Utkan Mutman adaylığını açıklamıştı. Yaklaşık 4 aydır yürütülen seçim süreci iki aday için de Pazar günü sona erecek. Serkan Engin, turuncu liste ile Utkan Mutman ise beyaz liste ile İMO Kocaeli Şubesi’nin 13.dönem başkanlığı için yarışacak.

Mevcut Başkan Kahraman Bulut’un açık bir şekilde taraf olduğu hatta Utkan Mutman’ın seçim çalışmasını bizzat yürüttüğü biliniyor. Serkan Engin ise İMO’nun Kocaeli Şubesi için değişimi destekleyenlerin ve geniş katılımlı bir ekip ile birliği sağlayacağına inananların adayı. Yıllardır birbirine yakın, aynı ekipler ve belirlenen isimler tarafından yönetilen İnşaat Mühendisleri Odası, Pazar günü gerçekleşecek seçim sonrası yeni dönemin kaderini de belirleyecek. Gerçekleşecek seçimler öncesi, değişimden ve yenilikten yana tavır takınan üye sayısının oldukça fazla olduğu konuşuluyor.

İnşaat Mühendisleri Odasının mevcut Başkanı Kahraman Bulut’un tarafsız kalmayarak Utkan Mutman için çalışmalar yürütmesi, hatta Utkan Mutman’ın da önüne geçecek şekilde bizzat ziyaret ve konuşmalar yapması üyelerin tepkisini çekiyor. 13 Şubat Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi, mevcut Başkan’ın tarafsız kalması ve her iki adaya da eşit mesafede yaklaşması gerektiğini savunan bazı üyeler, sosyal medya hesapları üzerinden tepki göstermeye başladı. Birlik için değişim sloganı ile süreci yürüten Serkan Engin de sosyal medya hesaplarından “Meslek odaları tarafsız olmalı, bir kişi veya grup için faaliyet yürütmemelidir ”ifadelerini kullanarak meslek odalarının ancak bu şekilde sorunların çözüme kavuşturulabileceği, gençlere umut olunabileceği vurgusunu yapıyor.

10 Şub 2022 - 18:10 - Gündem

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