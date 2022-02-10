10 Şub 2022 - 18:14- Gündem G: 10 Şub 2022 - 18:16

Huzurlu ve konforlu yaşamın adresi Vadi İzmit’te 60 yeni daire satışa çıkıyor

Şehir merkezine yakınlığı ve doğasıyla huzurlu yaşamın kapılarını aralayan Vadi İzmit Evleri’nde 60 daire daha İzmit Belediyesi tarafından satışa çıkarılıyor. Vadi İzmit Evleri’nin yeni sahipleri 10 ve 17 Mart’ta yapılacak ihalelerin ardından belli olacak

Huzurlu ve konforlu yaşamın adresi Vadi İzmit’te 60 yeni daire satışa çıkıyor mask

Körfez manzarasına karşı, doğa içinde huzurlu ve konforlu yaşam alanı sunan Vadi İzmit Evleri’nin yeni sakinleri belli oluyor. İzmit Belediyesi ve Bektaş İnşaat ortaklığında inşa edilen, mimarisiyle dikkat çeken Vadi İzmit Evleri’nde 60 daire daha satışa çıkıyor. 60 daireden 28’i 10 Mart’ta 32’si ise 17’sinde gerçekleştirilecek ihalede satılacak. 2 ihalede saat 11.30’da İzmit Belediyesi Ana Hizmet Binası 9. Katta bulunan Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.


2 İHALE YAPILACAK

10 Mart’taki ihalede satışa çıkacak ve muhammen bedelleri 375 bin TL ile 850 bin TL arasında değişen 28 daireden 17 tanesi 2 1, 10 tanesi 1 1 ve 1 tanesi de 4 1 daireden oluşuyor. 17 Mart’ta yapılacak ihalede ise muhammen bedelleri 350 bin TL ile 880 bin TL arasında değişen 32 daireden 7 tanesi 1 1, 11 tanesi 2 1, 12 tanesi 3 1 ve 2 tanesi ise 4 1 dairelerden oluşuyor.  


KONUTTAN ÇOK FAZLASI

Vadi İzmit Evleri, sadece bir konut olmaktan çok zamanın yavaşladığı, İzmitlilere huzur veren bir site özelliği taşıyor. Bağımsız sosyal ticari kompleksiyle fark yaratan Vadi İzmit Evleri’nde market, spor kompleksi, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, hamam, fitness, restaurant, açık ve kapalı otopark ve 462 metrekarelik aquapark bulunuyor. Nitelikli sosyal yaşam alanları, modern mimarisi, ferah ve aydınlık yapısıyla Vadi İzmit Evleri herkesi konforlu bir yaşama davet ediyor.

# İzmit belediyesi
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10 Şub 2022 - 18:14 - Gündem

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