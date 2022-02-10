Kocaeli’de 2450 araca ne kadar destek verileceği belli oldu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. 101 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlandığı mecliste ilk önce önergeler okundu. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve il yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Salih Zeki Karakadılar, CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, Eski İl Başkanı Emre Andız meclisi birlikte takip etti.

“KOCAELİ’DE KARA NOKTA SAYISI KAÇTIR?”

CHP grubu tarafından “Kocaeli bölgesindeki tespit edilen kara nokta sayısı kaçtır ve bunların yerleri nereleridir? Bu yerlerin düzenlenmesi ile ilgili planlama nedir? D-100 Karayolu üzerinde, Kocaeli İstanbul istikametinde Kandıra Sapağı sonrası Real yan yolu girişinin bulunduğu yer sürekli kazaların olduğu bir nokta haline gelmiştir. Gerek Kandıra üst geçidinden İstanbul istikametine giden araçların yan yola girmeye çalışması gerek Kandıra sapağından çıkan araçların D-100 kara yoluna çıkmak istemesi gerek ise diğer yan yoldan Perşembe pazarı istikametine dönmek isteyen araçlar nedeniyle bu bölgede trafik akışı problemi yaşanmak da olup bu da D-100 karayolundan direk devam etmek isteyen araçlar için ciddi risk içermektedir.

“KARAYOLLARI İLE BÜYÜKŞEHİR’İN ORTAK ÇALIŞMASI VAR MI?”

Bu riskin ortadan kaldırılması için bir çalışma var mıdır? Var ise planı nedir? Bu nokta kara noktaların içinde midir? D-130 yolu Gölcük İzmit istikametinde D100 yolu birleşimine gelmeden önce DSİ lojmanlarının yanı olan bölgede virajın keskin olması ve yol eğiminde kaynaklı yol kenarı bariyerlerine sürekli çarpılmaktadır. Karayollarının sorumluluğunda olan ve Kocaeli trafik akışını ciddi etkileyen bu problemin giderilmesi konusunda Karayolları ile Kocaeli Büyükşehir ortak bir çalışma var mıdır?” şeklinde önerge verildi.

ASANSÖR ARIZALARI MECLİSE TAŞINDI

CHP Grubu asansör arızaları ile ilgili, “D-100 karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçitlerinde ki asansörlerde sık sık uzun süreli arızalar yaşanmakta olup buda vatandaşın mağdur olmasına neden olmaktadır. Köprülerde bulunan asansör sayısı kaç adettir? Bu asansörlerin periyodik bakımları ne sıklıkla yapılmaktadır? 2021 yılında bu asansörlere periyodik bakım bedeli ve arıza bedeli olarak ne kadar ödenmiştir? Bu asansörlerin asansör başına arızadan dolayı devre dışı kaldığı gün sayıları ne kadardır?” şeklinde verilen önerge ile ilgili konuşan Büyükakın, “Asansör ile ilgili saldırıların belgelerini ekleyip de gönderelim” dedi.

İŞÇİ VE ÖĞRENCİLERİN KULLANDIĞI DURAKLAR SORULDU

Duraklarla ilgili de önerge veren CHP Grubu, “İşçi servisleri güzergâhlarında bulunan ve çok sayıda işçi ve öğrencilerin de kullandığı Yeşilova kahveler durağı, Kandıra sapağı E-5 üzeri gibi duraklarda kapasite problemi vardır ve yağışlı havalarda mağduriyet yaşanmaktadır. Kocaeli genelinde işçilerin ve öğrencilerin yoğun kullandığı durakların tespit edilerek yetersiz kalan durak alanlarının büyütülmesi konusunda çalışma yapılmasını ve sonucun tarafımıza yazılı olarak bilgi olarak verilmesi hususunu rica ederiz” ifadelerine yer verdi. CHP Meclis Üyesi Ünal Özmural, “Ölüm yokuşu adını almış yerin tekrar gözden geçirilmesi, çalışma yapılması konusunda ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Bundan sonra canlar ölmesin istiyoruz. Sağlık ocağının orada olması da tehlikeli” dedi.

2022 YATIRIM PROGRAMINDA ADLİYE BİNASI YOK MU?

CHP Grubu ayrıca Yaklaşık 1 buçuk ay önce, Kocaeli halkına yeni adliye hizmet binasının 2022 yatırım programına alındığına dair müjde vermiştiniz. 2022 yatırım programına alınmadığını öğrendik. Son anda neden vazgeçildi?” diye sordu. Büyükakın, “Yatırım programına alındığını biliyorum. Tekrar teyit edelim. Çıktıysa tekrar değerlendiririz” dedi.

ÜNİVERSİTEYE TAHSİS KALDIRILDI

Önergelerin ardından başlayan mecliste, Başiskele Döngel Mahallesi’nde bulunan Karşıyaka Kültür Merkezi içerisinde düğün salonu ve sosyal tesisin Antikkapı Turizm İşletmecilik ve Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.’ye yapılan işletme devrinin iptal edilip kültür merkezinin birinci katının tamamının Başiskele Belediyesi’ne tahsisi gündeme geldi. Madde, oy birliğiyle kabul edildi. 2021 yılının Eylül ayında yapılan meclis toplantısına Kocaeli Üniversitesi’ne tahsisi uzatılan SEKA Mekanik Atölyesi binası SEKA Kültür Havzası Projesi kapsamında üniversiteye yapılan tahsisin kaldırılmasında da oy birliğine varıldı.

İADE EDİLDİ

Plan ve Bütçe Komisyonu İle Ulaşım Komisyonu’nun Kocaeli Batı (Gebze-Darıcaçayırova-Dilovası), Kocaeli Güney (Karamürsel-Gölcük-Başiskele) ve Kocaeli Kuzey (Kandıra) toplu taşıma sisteminin işletme modellerinin belirlenmesi, bölgedeki toplu ulaşım ve taşıma hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla yerine getirilmesi ile ilgili söz konusu karar dairesine oy birliğiyle iade edildi. Böylece Büyükşehir ulaşımda hizmet satın alma yönteminde vazgeçmiş oldu.

VAKIF DİLOVASI’NDA YER İSTİYOR

Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.a.01 ve G23.a.13.a nazım imar planı paftası, 113 ada 1,2,3,4,6 No’lu parseller ile 1573 No’lu parseli kapsayan alana ilişkin hazırlanan imar değişikliği ile ilgili CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Bir vakıf cami gibi yapıların olduğu bir sosyal tesis için talepte bulunuyor. Bu özel sosyal tesis alanı olarak çevrilmiş. Bu alanla ilgili kurumlardan görüş sorulmuş. Orman İdaresi ilk iki görüşündeki ‘uygun değildir görüşü yanlıştır burası orman değilmiş meğer’ diyor diyor. Biz ormanlarımızı bu şekilde yönetiyorsak Allah ormanlarımızı korusun. Hep kapılar açılıyor. Kamuya gereksiz yük getirecek. Biz bu yüzden uygun bulmadık” dedi.

“MECLİSİN İŞİ BU, ÇALIŞACAĞIZ TABİ”

Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Sadullah Keleş,“Vakfın teklifinde Diyanet İşlerine bağlı olmak kaydıyla cami, lojman, sanat atölyeleri gibi şeyler yapmak için bir değişiklik talebinde bulunuyor. Bizler ağırlıklı görüşle yapılmasını uygun bulduk.” dedi. Tanış tekrar söz alarak, “14 tane kurumdan görüş sorulmuş ancak İl Tarım Müdürlüğü’nden görüş sorulmamış. Asıl gerekli olan ilgili kurum görüşü İl Tarım Müdürlüğü olması gerekirken oradan görüş alınmamış. Buradan konuları açıyorsunuz ben başlıyorum konuşmaya, her şeyi konuşmaya başladığım zaman uzuyor. Bir kısmının ne yapıldığını arkadaşım açıklarsa ben de ona göre kısarım” dedi. Büyükakın ise, “Meclisin işi bu, çalışacağız tabi. Verilmesi gereken tüm bilgiler verilecek tabi ki” ifadelerinde bulundu. İYİ Parti Meclis Üyesi Mustafa Gebeş ise, “Cemaat, vakıf olunca biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

“ASIM KİBAR OSB’DEKİ İMARI UYGUN BULMUYORUZ”

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, G24.a çevre düzeni, G24.a4, G24.a.21.c-21-d nazım imar planı paftaları dahilinde Asım Kibar OSB İlave Alanının meri imar planlarına aktarılmasına ilişkin çevre düzeni ve nazım imar planı değişikliği ile ilgili muhalefet şerh koydu. CHP Meclis Üyesi Orhan Tanış, “Bakanlık iki alanla ilgili OSB’ye ilaveye şeklinde karar alınmış. Buradaki yaklaşık 338 dönümlük alanın 280 dönüm civarındakini şirket satın almış. 50 dönüm civarında da vatandaş parseli var. Birinci itirazımız burası belediyenin planladığı bir alan. Bu alanda ihtiyaç olan sosyal donatı alanı olarak da yeşil alanımız var. Biz bunu OSB’ye kattığımız zaman yeşil alan plan olarak ortadan kalkıyor. Kamuya açık bir yeşil alan olmaktan çıkmıştır. İçindne geçen dere de devletin hükümleri altında olan yerler. Bu alanın da OSB’ye dahil edilmesini uygun bulmuyoruz. Acaba ileride İSU derenin bakımını yapmak istediği zaman sokacaklar mı? İzmit Belediyesi belki gelir de elde edecekti, oradan da oldu. Bu yüzden şerh koyduk” dedi.

“ELİNİ VİCDANINA KOY” TALEBİ

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Yeşilova ve Karadenizliler Mahalleleri içerisinde "Yeşilova Solaklar Kavşağı Karayolu Projesinin" meri planlara aktarılması amacıyla hazırlanan imar değişikliği raporu da gündeme geldi. Madde, oy birliğiyle kabul edildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, İzmit Belediyesi, Bağlıca Mahallesi, uygulama imar planı paftası, 123 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili Saral Çiftlik olarak geçen yer hakkında CHP Meclis Üyesi Ünal Özmural onay çıkmasını istemeyerek Büyükakın’a elini vicdanına koymasını istedi.

“BELEDİYE MİSİNİZ SİVİL TOPLUM KURULUŞU MU?”

Büyükakın, “Bizim elimizle vicdanımız arasında bir bağlantı var. Orada inşaat yapılırken siz belediyesiniz gidin durdurun inşaatı. Bunun büyükşehir ile alakası yok. İnşaatı durdurma yetkisi sizde. Siz belediye misiniz sivil toplum kuruluşu musunuz? İmar ile ilgili bir talebi değerlendirirken o imarın haklı olup olmadığına, hukuki olup olmadığına bakılır. Ruhsatsız inşaatı devam ettiriyor olması sizin meselenizdir. Siz yapmazsanız bizim meselemiz olur. Orada haklıysa bir şey yapamaz. Öfkeyle imar vermiyoruz gibi bir şey olmaz. İmarla ilgili talebini veririz ama hukuksuzluğu varsa bedelini ödetiriz” dedi. Özmural ise, “Ben kendimi kullanılmış hissediyorum.” İfadelerinde bulunurken Büyükakın, “Adamın bu hakkı almasına engel yoksa bu hakkı verelim. Haksızsa birlikte yıkalım. Bizim ekipleri de ben vereyim yanınıza. İdare objektif karar verebilir. Engin Taşdemir ise “Diğer tarım alanına benzinlik yapacak” dedi.

KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ GENİŞLEYECEK

İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde imar planı değişikliği ile ilgili Körfez Hastanesi’nin büyümesini içeren madde hakkında Büyükakın, “Hastaneyi yapalım. Sonra da enerji nakil hattını deplase ederiz” dedi. Tanış ise, “Enerji nakil hattının kaldırılmasını eklersek maddeyi kabul ederiz. O hat oradaysa o hattın yaydığı dalgalar filan 40-50 metre kadar etkiliyor. Yukarıdaki yeşil alanı mevcuttaki duruma getirirsek hastaneyi yukarı çekeriz. ” İfadelerinde bulundu. Büyükakın, “Yaptığın yapılmıştır, devlette böyle bir şey vardır. Körfez’e hastaneyi yapalım, enerji nakil hattı burada olmuyor diyelim. Parkta çocuklar oynayacak ama” dedi. Taşdemir, “Bu tür kamu kuruluşlarının yakın olmasından ciddi etkileneceğini söyleyen bilim insanları var” ifadelerinde bulundu. Büyükakın, “Enerji nakil hattıyla uğraşalım, hastane devam etsin. Biz bunu bu şekilde geçirelim. Hastanenin uygulama projeleri yapılacağı sırada önerileri dikkate alarak tekrar hareket edelim.” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

İZMİT KÖRFEZİ TEMİZLİĞİ MECLİS GÜNDEMİNDE

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın, “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlik, Susuzlaştırma ve Bertaraf Projesi Fizibilite Raporu” ile belirtilen alanda dip çamurunun temizlenmesi, temizlenen çamurun pompa ile susuzlaştırma alanına taşınması, taşınan çamurun geoteksil tüplerle susuzlaştırılması, susuzlaştırılan çamurun uygun alanlara nakliyesi ve değerlendirilmesi/bertaraf işinin ortak proje kapsamında Büyükşehir ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile protokol yapılması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile ilgili teklifi mecliste görüşülecek. Edinilen bilgilere göre Outlet Center, Emex Otel, Galericileri Sitesi, Lastik-İş Sosyal tesislerinin arkasında kalan alanda yapılacak olan çalışmalar mecliste gündeme geldi.

“PROJENİN MALİYETİ 1.3 MİLYAR TL”

Büyükakın madde ile ilgili “Geçtiğimiz günlerde çevre bakanımızla bir görüşme yaptık. Körfezin ucunda 11 milyon metreküplük bir çamur var. Bunun 8.5 milyon metreküpünün alınması gerekiyor. Bunu alabilmek için bakanlığın gemisini kullanıp bir kısmını da belediye olarak fonlamamız ve çamuru buradan uzaklaştırmamız lazım. 8 buçuk milyon metreküpü alınması gereken miktar. Bunu alabilmek için ulaştırma bakanlığının gemisini kullanıp fonlamasını da bir kısmını Büyükşehrin yapıp çevre bakanlığıyla birlikte bu çamuru ortamdan uzaklaştıralım dedik. Senelik 50 milyon TL bütçe katkısını biz veririz dedik. Onların bütçesi de tam netleşmedi. Projenin toplam maliyeti tahminen 1.3 milyar TL. 5 yıllık bir dönemde temizlik yapılabiliyor. Bu hem körfezimiz hem de Marmara Denizi açısından büyük bir proje olacak. Benzer şekilde Mogan Gölü’nde yapılan bir uygulama var” dedi. Madde oy birliğiyle kabul edildi.

“O ZAMAN BU RİSK ALINIR DEMİŞTİM”

Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, Kocaeli sınırlarında toplu taşıma hizmeti verilen hatlarda, toplu hizmet yürüten gerçek ve tüzel kişilere toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz ve indirimli yararlananlara ilişkin gelir desteği ödemesi yapılması, gelir desteği ödemesinde usul ve esasların belirlenmesi ve belirlenen hususlarla ilgili protokol yapma yetkisinin Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na verilmesi hakkında Büyükakın söz konusu madde hakkında yaptığı açıklamada şu şu ifadelere yer verdi; “Geçtiğimiz günlerde hizmet alım modeliyle ilgili karar almıştık. Mecliste bunu, “Acaba bize bir zimmet çıkar mı?” diye konuşmuştuk. O zaman için bu risk alınır demiştim. Çünkü bu konuyla ilgili başka bir yasal düzenleme yoktu. Aralık ayında bir kanuni düzenleme çıktı. O düzenlemede şöyle dendi: toplu taşımada belediyeler tarafından ücretsiz ve eksik ücretleri tamamlayabilir dendi. Yani kanun koyucu bu işin önünü açtı. Burada kanun da artık tarif edildi. Destek ücretsiz taşımacılığa ve indirimli taşımacılığa verilir diye yasal düzenleme çıkmışken, biz hala öbür madde üzerinden devam edersek sıkıntı yaşarız. Biz bunu konuştuğumuzda bu kanun yoktu ve riski alırız dedik. Ama şimdi kanun var.

“290 MİLYON LİRALIK DESTEK SAĞLAYACAĞIZ”

Önceki konuşmamızda 100 Milyon lira civarında bir bütçe lazım diye konuşmuştuk. Şimdi ise 290 Milyon Liralık bir destek vereceğiz. Burada bu çerçeveye uyan toplam Ulaşımpark’la beraber 2450 toplu taşıma aracı var kentte. Bunların tamamına destekleme yapacağız. Kentin tamamına bir destekleme olacak. Bizim Büyükşehir’den komisyona gönderilen teklif şu şekilde: Bizim bu bütçeyi bir yerde kısıtlamamamız lazım. Bu bütçenin sonsuz artmaması için kısıt koymamız gerekiyor. Arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda o kısıtı şöyle oluşturduk: Ne olursa olsun toplu taşımaya araç başına düşecek destek ayda 10 bin lirayı geçmesin dedik ve bunu kısıtladık. Büyükşehir’le entegre taşımacılığı teşvik etmek için havuz sistemine girenlere 10 bin lira aylık maksimum olsun, girmeyenlere bunun yüzde 70’ini alabilsin dedik. Yani bu düzenlemeyle biz maksimum 290 Milyon liralık bir destek sağlayacağız.

“AYDA 10 BİN LİRAYI GEÇMEYECEK”

Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü toplu taşımada belli bir kalite isteyip bilet fiyatlarını ona göre ayarlamazsanız sıkıntı oluyor. Vatandaşımıza yük olmayalım ama taşımacılık şu fiyattan yapılsın dediğiniz zaman da esnafa yük oluyorsunuz. Biz bu sebeple Büyükşehir Belediyemizin bütçesinden 100 Milyonla başlamıştık. O sadece merkezdeki 550 aracı ilgilendiriyordu. Şimdi ise kentteki tüm araçları ilgilendiren bir düzenleme yapıp 290 Milyon kaynak ayıralım dedik. Sonuçta bu da yol yapmak, bina yapmak gibi bir şeydir. Bu da bir politikadır. İndirimli seferlerde bir kişi aynı gün içinde 4 kere binebilecek. Aynı kişi günde 10 kere binerse ben onu karşılamayacağım. Mantıken şunu dedik ilk olarak. 2 taneyi destekleyelim dedik. Ama vatandaşlar aynı gün içinde birden fazla araç kullanabiliyor dedik. Burada mağduriyet olabilir dedik. 65 yaş üstünde de hastaneye gidenler oluyor. Mağdur etmeyelim dedik. Böylelikle ortalama olarak eğer havuzdaysa 10 bin lirayı ayda geçmeyecek. Esnafımıza araç başı 10 bin lira aylık destek sağlamış olacağız. Bu esnafı desteklemek için bulduğumuz bir çözüm. Daha iyisi varsa ona da bakarız. Bugün başladığımızda 250 milyon maksimum 300 milyonu bulan bir destek. Türkiye’de de böyle bir örneği yok diye düşünüyorum.” Madde oy birliğiyle komisyona havale edildi. Meclisin ikinci oturumu 15 Şubat saat 13.00’te yapılacak.