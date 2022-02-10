10 Şub 2022 - 18:15- Gündem G: 10 Şub 2022 - 18:17

Başkan Hürriyet Canları ağırladı

Sosyal medya hesabından Alevilere yönelik ağır ifadeler kullanan ve ardından tutuklanan şahısla ilgili Kocaeli Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına katılan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, daha sonra Alevi Bektaşi Federasyonu ve Alevi Kültür Derneklerinin başkanlarını ağırladı

Başkan Hürriyet Canları ağırladı mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Görer ve Ali Özveren, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, Alevi Kültür Dernekleri Sultangazi Şubesi Pirsultan Abdal Cemevi Başkanı Zeynal Odabaş, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir’i makamında kabul etti. 


BASIN AÇIKLAMASINA KATILDI

Alevi kültür dernekleri temsilcileri sosyal medya üzerinden Alevilere yönelik küfürler eden ve ardından tutuklanan Yakup Tilki isimli şahıs hakkında, bugün Kocaeli Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına katılan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, basın açıklamasının ardından Alevi Bektaşi Federasyonu ve Alevi derneklerinin temsilcilerini makamında ağırladı. Ziyarette İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu da hazır bulundu.


“TEPKİ GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Aleviler hakkında ağır hakaret içeren sözler sarf eden şahsa en yüksek cezanın verilmesi adına konunun takipçisi olacaklarını belirten Hürriyet, halkı kin ve düşmanlığa sevk ederek birlik ve beraberliğe zarar vermek isteyen şahıslara toplum olarak tepki göstermeye devam edeceklerini kaydetti. Alevi temsilcileri de basın açıklamalarında kendilerini yalnız bırakmayarak her zaman destek olan Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.

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10 Şub 2022 - 18:15 - Gündem

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