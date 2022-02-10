Hürriyet: Leyla Atakan ve arkadaşlarını saygı ve şükranla anıyoruz

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye’de doğrudan halkın oylarıyla seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan, İzmit’in efsane siyasetçisi, adaletin, azmin ve çalışkanlığın simgesi olarak tarihte yerini alan Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları; İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel’in 51. ölüm yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Leyla Atakan’ın siyasette kadınların sembolü olduğunun altını çizen başkan Hürriyet şu sözleri kaydetti:

İLK KADIN BAŞKAN

“1968 yılında doğrudan halkın seçimiyle belediye başkanlığına getirilen, cesur adımları, kararlı duruşu ve halkı kucaklayan yaklaşımıyla unutulmayacak izler bırakan Leyla Atakan, kentimizin büyük bir değerdir. Atatürk’ün ışığında, cumhuriyet değerleriyle yetişen Leyla Atakan, özellikle kadınlara yönelik çalışmalarıyla, sosyal yardım ve eğitim hamleleriyle kentin genelinde tanınan, sevilen bir isim haline gelmiştir. Köylülerin eğitiminden tarımın geliştirilmesine, halkın sosyalleşmesinden meslek sahibi olmasına kadar çok geniş yelpazede toplumun refah seviyesini yükseltti.

İLK KADIN İL BAŞKANI

Yaşlılarımıza okuma - yazma, genç kızlarımıza biçki, dikiş ve konserve kursları açarak bizzat eğitimler verdi. Eğitim alarak köylülerin basit sağlık ihtiyacına Hızır gibi yetişti. Halkın gönlünde taht kuran Leyla Atakan, 30 yaşında siyasete atıldı; önce meclis üyesi, ardından Türk siyasetinin ilk kadın il başkanı oldu. Hiç durmadı; hem kendisi çalıştı, hem halkı çalıştırdı. Halkın nazarında dürüst, sözünde duran, alçakgönüllü, vatan ve millet sevgisiyle donatılmış, güvenilir biri olan Leyla Atakan, ‘kazanamaz’ gözüyle bakılan seçimlerde sandıktan çıktı.

DÜRÜST VE DİSİPLİNLİ

‘Mutfakta suyu, çamursuz sokağı’ olacağına ikna olan halk, ‘Oylarınızı mutlaka helal ettireceğim’ diyen Leyla Atakan’ın elinden tuttu. Disiplini, otoritesi, heybeti ve çalışkanlığıyla bütün kente ulaşan Leyla Atakan bir kez daha tarihe geçerek Türkiye’nin ilk seçilmiş il belediye başkanı oldu. Sanayisi her geçen gün hızla gelişen, buna bağlı yoğun göç alan, işçi ve memur kenti İzmit’te Leyla Atakan, yüklü miktarda borçla devraldığı belediyede çok önemli işlere imza attı. Seçildiği gün parti rozetini kenara koyarak herkesin başkanı oldu.

LEYLA ATAKAN’IN İZİNDE

Tiyatroya, sinemaya ve sanatın birçok dalına değer verdi. Üç yıllık başkanlık sürecinde 20 yıllık iş yaptı. Çalışma azmi ve kararlılığını örnek aldığımız Leyla Atakan, Kocaeli Fuarı projesi ve kentin meselelerini konuşmak için gittiği Değirmendere’den dönemedi. Meclis üyeleri; İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel ile aynı otomobilde geçirdikleri kaza sonucu yaşamını yitirdi. Leyla Atakan’dan sonra İzmit Belediye Başkanı olarak bu kente hizmet için bayrağı devralmış olmaktan büyük onur duyuyorum.

RAHMETLE ANIYORUM

Çalışmaları, kararlılığı, ileri görüşlülüğü, merhameti, disiplini, yaratıcılığı, halkın sorunlarını çözme odaklı yönetim anlayışı ve sosyal belediyecilik tutkusu bugünlerimizde bize ışık oluyor. Binlerce İzmitli’nin gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurladığı Leyla Atakan, İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurrahman Yüksel’i vefatlarının 51’inci yılında minnet ve rahmetle anıyor, kentimize kattıkları için saygılarımı sunuyorum.”