Edinilen bilgiye göre, kendisinden 4 gündür haber alınamayan Bayram Öztürk için ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, Çark Deresi'nin Aziz Duran Parkı mevkiinde bir ağacın altında cüzdan ve cep telefonu bulan vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, eşyaların kayıp olarak aranan Bayram Öztürk'e ait olduğunu tespit etti. Polis ekipleri bölgede arama başlatırken, Öztürk'ün dereye düşme ihtimaline karşı ise olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, dere içerisinde arama çalışması başlattı. Henüz bir bulguya rastlanmazken arama çalışmaları devam ediyor.
10 Şub 2022 - 19:52- Asayiş Güncelleme: 10 Şub 2022 - 19:56
Kayıp olarak aranıyordu, cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu. Çark Deresi kenarında telefonu ve cüzdanı bulunan kişinin dereye düşme ihtimaline karşı ekipler arama çalışması başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.