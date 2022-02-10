10 Şub 2022 - 20:49- Gündem G: 10 Şub 2022 - 20:52

Bakan Koca tehlikedeki 17 ili tek tek saydı!

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 10 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 98 bin 602 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 264 oldu. Öte yandan iyileşen hasta 87 bin 932 olurken toplam 450 bin 44 PCR testi yapıldı. Tabloyla ilgili açıklama yapan Bakan Koca, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük" dedi.

Bakan Koca tehlikedeki 17 ili tek tek saydı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 264 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 87 bin 932 hasta taburcu olurken bugün 450 bin 44 test yapıldı.

BAKAN KOCA, İKİNCİ DOZ ORANLARI DÜŞÜK İLLERİ SAYDI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,72 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,70 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,72 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 143 milyon 645 bin 420 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 585 BİN 57 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 540 bin 72 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 585 bin 57 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 25 milyon 978 bin 778 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 108 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 266 kişi hayatını kaybederken 108 bin 563 de yeni vaka tespit edilmişti.

# sağlık

10 Şub 2022 - 20:49 - Gündem

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