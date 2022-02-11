YRP Derince’de eğitimlere devam

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanlığı, aylık çalışmaları değerlendirme ve eğitim toplantılarını yapmaya devam ediyor. Eğitimi İl Eğitim Başkanı Maşallah Söğüt gerçekleştirdi. Mevcut durumun getirdiği sıkıntıları ve Yeniden Refah’ın iktidarında neler yapabilecekleri konusundaki bilgileri teşkilat mensuplarına aktardı. Söğüt, “Yeniden Refah Partisi artık milletin umudu, iktidarın en güçlü alternatifi konumuna geldi ve yükselişi hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.