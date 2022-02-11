11 Şub 2022 - 16:25- Siyaset G: 11 Şub 2022 - 16:26

YRP Derince’de eğitimlere devam

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanlığı, aylık çalışmaları değerlendirme ve eğitim toplantılarını yapmaya devam ediyor. Eğitimi İl Eğitim Başka...
YRP Derince’de eğitimlere devam mask

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanlığı, aylık çalışmaları değerlendirme ve eğitim toplantılarını yapmaya devam ediyor. Eğitimi İl Eğitim Başkanı Maşallah Söğüt gerçekleştirdi. Mevcut durumun getirdiği sıkıntıları ve Yeniden Refah’ın iktidarında neler yapabilecekleri konusundaki bilgileri teşkilat mensuplarına aktardı. Söğüt, “Yeniden Refah Partisi artık milletin umudu, iktidarın en güçlü alternatifi konumuna geldi ve yükselişi hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.
# eğitim
# YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
“Refah’ın gelişi çarşambadan bellidir” mask
“Refah’ın gelişi çarşambadan bellidir”
“Hiçbir zaman aday olmadım, ama görevden de kaçmadım” mask
“Hiçbir zaman aday olmadım, ama görevden de kaçmadım”
“Yahudi’nin saltanatı devam etsin diye faiz ödeniyor” mask
“Yahudi’nin saltanatı devam etsin diye faiz ödeniyor”
“Derince Belediyesi’nin toplam borcu nedir?” mask
“Derince Belediyesi’nin toplam borcu nedir?”
YRP Derince: Tüm Derincelilere minnettarız   mask
YRP Derince: Tüm Derincelilere minnettarız  
YRP Körfez Yönetimi ilk toplantısını yaptı mask
YRP Körfez Yönetimi ilk toplantısını yaptı
YRP Körfez Yönetimi ilk toplantısını yaptı mask
YRP Körfez Yönetimi ilk toplantısını yaptı
Davut Güloğlu, “Çare Erbakan” mask
Davut Güloğlu, “Çare Erbakan”
“Asgari ücrette zam şampiyonu Erbakan’dır” mask
“Asgari ücrette zam şampiyonu Erbakan’dır”
YRP’li Aras: Hükümet, asgari ücretin hesabını sandıkta görecek mask
YRP’li Aras: Hükümet, asgari ücretin hesabını sandıkta görecek

11 Şub 2022 - 16:25 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.611.734 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Çırak - Kalfa aranıyor

Başiskele Sanayi Sitesi’ndeki dükkanımızda mobilya imalatında çalışmak üzere  ÇIRAK - KALFA aranıyor. Detaylar görüşülecektir.

0534 254 75 15

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
YRP Derince’de eğitimlere devam mask
YRP Derince’de eğitimlere devam
“Faturalardaki bu durumun tek sebebi AKP ve EPDK’dır” mask
“Faturalardaki bu durumun tek sebebi AKP ve EPDK’dır”
Filiz: Bizi ayrıştırıp bölemeyecekler mask
Filiz: Bizi ayrıştırıp bölemeyecekler
“Erdoğan ‘3 Ç’ ile geldi, ‘3 S’ ile gidecek” mask
“Erdoğan ‘3 Ç’ ile geldi, ‘3 S’ ile gidecek”
Bugünkü anayasaya göre Cumhurbaşkanı 3. kez aday olamaz! mask
Bugünkü anayasaya göre Cumhurbaşkanı 3. kez aday olamaz!
Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim mask
Kemal Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL