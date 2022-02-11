Hürriyet’ten, Göçer’e hayırlı olsun ziyareti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Yalçın, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç, Nurullah Özer ve Eray Bodur ile birlikte Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer’i ziyaret etti. Başkan Hürriyet, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı Kocaeli Kahveciler Odası’nın geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 8. Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkan seçilerek 4. dönemine başlayan Erdoğan Göçer’e yeni döneminde başarılar diledi. Oda Başkanı Göçer de nazik ziyaretlerinden ötürü Başkan Hürriyet ve beraberindeki heyete teşekkür etti.