İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Good4Trust.org işbirliği içerisinde 2021 yılında faaliyete geçen İzmit Çarşısı 1 yaşında. Kocaelili üreticilere yeni bir pazar alanı açan İzmit Çarşısı, açıldığı günden bu yana başta İzmit olmak üzere, Kocaeli genelinden yüzlerce üretici başvurusu aldı. Marmara Belediyeler Birliği tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na yönelik yapılan araştırma sonucunda, en iyi 15 proje arasında yer alan İzmit Çarşısı’nda, toplam 163 açık sanal dükkan bulunuyor.
DAYANIŞMA BULUŞMALARI
İzmit Çarşısı üreticileri her hafta olduğu gibi İzmit Çarşısının kuruluşunun 1. Yıl dönümünde de Dayanışma Buluşması programını gerçekleştirdi. Programda İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Sosyolog Burcu Öztürk üreticilerle görüştü. Öztürk’ün ardından Good4Trust.org Yazılım Çemberi’nden Ahmet Helvacı üreticilere toptan alışveriş ile ilgili bilgi aktarımında bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.