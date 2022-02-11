Alikahya final maçına çıkıyor

Amatör Lig D Grubu’nda 14 maçta 13 galibiyet, 1 de beraberliği bulunan Alikahyaspor şampiyonluk maçına çıkıyor. Bu akşam İzmit Yenimahalle karşısında sahaya çıkacak lider kazandığında, bitime 3 hafta kala Süper Amatör Lig’e yükselmeyi garantileyecek. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak. Lider Alikahya ile ikinci Çayırova Menderes arasında 7 puanlık fark bulunuyor. Alikahya ekibi kalan 4 maçın 1’ini hükmen kazanacağı için kendisini kalan 4 maçta 1 galibiyet yeterli olacak.