1/B’de bugün 3 maç var

1. Amatör Lig B Grubu’nda cumartesi mesaisinde 3 maç oynanacak. Şampiyonluğa hayli yaklaşan Hisareynspor’un hükmen galip geleceği günde grubun iddialı takımlarından Kandıra Gençlerbirliği, Yavuz Selim’i konuk edecek ve maç saat 13.00’te başlayacak. Günün skoru merakla beklenen maçı Kavaklı Stadı’nda oynanacak ve ilk 3 mücadelesi veren Seka Doğan ile Şirinspor karşılaşacak. Günün son maçında ise Çubuklu Balaspor’un rakibi Uzuntarla Belediyespor olacak ve Cephanelik Stadı’ndaki maç 19.00’da başlayacak.