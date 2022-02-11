Süper B’de   kritik maçlar   



Süper Amatör Lig B Grubu’nda bugün çok kritik maçlar oynanacak. Lider Köseköy Ateşspor son haftaların formda takımı Başaranspor ile Kağıtçı Stadı’nda karşılaşacak. Düşmeme mücadelesi veren İhsaniye, Diliskelesi’ni Değirmendere’de konuk edecek. Üçüncü sıradaki Bağdat, Başiskele Damlar deplasmanına çıkacak, ateş hattındaki Arslanbey Organize, Derince’yi, Tayfunspor ise son sıradaki Yavuzspor’u ağırlayacak. Tüm maçlar saat 17.00’de başlayacak.