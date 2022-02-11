Gölcük ihsaniyeAnadolu lisesi öğrencileri Kocaeli Okul Sporları Halk Oyunları yarışmasında 1. oldu ve Tekirdağ'da yapılacak grup yarışmasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Sınıf öğretmenlerı Kıymet Yakay önderliğinde toplanan 11/D sınıfı öğrencileri antrenörleri Adem Özler eşliğinde kısa zamanda müthiş bir ekip ortaya çıkardılar. Pandeminin tüm olumsuzluklarını geride bırakarak bir arada olmayı başarıp Manisa yöresi oyunları ile göz doldurdular.
İhsaniye Anadolu şampiyon
Gölcük ihsaniyeAnadolu lisesi öğrencileri Kocaeli Okul Sporları Halk Oyunları yarışmasında 1. oldu ve Tekirdağ'da yapılacak grup yarışmasında ilimizi...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.