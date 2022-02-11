İhsaniye Anadolu şampiyon

Gölcük ihsaniyeAnadolu lisesi öğrencileri Kocaeli Okul Sporları Halk Oyunları yarışmasında 1. oldu ve Tekirdağ'da yapılacak grup yarışmasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Sınıf öğretmenlerı Kıymet Yakay önderliğinde toplanan 11/D sınıfı öğrencileri antrenörleri Adem Özler eşliğinde kısa zamanda müthiş bir ekip ortaya çıkardılar. Pandeminin tüm olumsuzluklarını geride bırakarak bir arada olmayı başarıp Manisa yöresi oyunları ile göz doldurdular.