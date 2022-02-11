Ağa tepkili: Masa başı oyunları oynanıyor

Süper Amatör Lig A Grubu’nun iddialı takımlarından Bağdatspor’un teknik sorumlusu Murat Ağa, açtı ağzını yumdu gözünü

Masa başı oyunları

Bağdat ekibinde forma giyen futbolcuları arayıp transfer etmek isteyenlere tepki gösteren Ağa, erteleme maçında da talimatlara aykırı futbolcu oynattıkları ile ilgili ortaya atılan dedikodulara için de ateş püskürdü. Hataya düşmediklerini belirten Ağa şu şekilde konuştu “19 Ocak’ta ertelenen ve 2 Şubat’ta oynanan maçların ardından 1. Amatör Lig’de iki takım, 19 Ocak’tan sonra yaptığı transferleri oynattıkları için hükmen mağlup oldu. Bizi de araştırmışlar, federasyona gidip iki futbolcumuzun talimatlara aykırı olduğunu söylemişler. El insaf. Sahada Bağdat’ı yenemeyenler, masa başı oyunları ile dedikodu üretiyorlar. Bu kişilere tavsiyem, icraat üretsinler” dedi.

Kimse bir yere gitmeyecek

Ağa ateş püskürürken “Gerçekten çok yazık. Her şey açık. Sana demiş ki 19 Ocak’tan sonra aldığın futbolcuyu erteleme maçında oynatamazsın. Bir de açıklama Türkçe gönderilmiş. Biz o hataya düşmedik, düşenlere ise geçmiş olsun. Bahsi geçen 2 futbolcumuzun da lisanslarını paylaştım. Bir de sürekli futbolcularımızı arayıp, cazip teklifler sunmaya çalışanlar da var. Şunu herkes beyinlerine kazısın. Başkanımız Burak Kanpara, yönetimimiz ve teknik kadro olarak bizlerin kesin kararıdır. Kimseyi hiçbir yere göndermeyeceğiz. Ki içimizden de ayrılmak isteyen de yok. Futbolcularımızı taciz etmeyi bıraksınlar” dedi.

Karşımıza çıkıp anlatsınlar

Ağa sözlerini şöyle tamamladı: “Kaptanımız Akın Ünal takımı takımın kurulmasındaki en büyük pay sahibi. Biz onlara ağabeylik yapıyoruz. Bize yardımcı olan arkadaşlarımız ile ilgili de saçma sapan dedikodular üretiyorlar. Bir derdi olan varsa karnından konuşmasın, karşımıza çıkıp anlatsın. Güzel bir camiada antrenörlük yaptığım için saygımı da bozmak istemiyorum. Bağdatspor olarak hedefimiz bellidir ve bizi bu yoldan hiç kimse döndüremeyecektir”