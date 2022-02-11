Harbiş, Suadiye’yi farklı geçti: 5-0

Harbişspor Kavaklı’da gol oldu yağdı. Rakibi Kartepe Suadiyespor'u 5-0 gibi net bir skorla geçti

Fercan Gör mutlu

Süper Amatör Lig takımı Harbişspor, Fercan Gör ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla zirveye yaklaşıyor. Çarşamba günü Kavaklı Stadında Kartepe Suadiye ile karşılaşan Harbişspor A takımı galibiyeti Mustafa Tetik, Mehmet Ali, Osman ve Rüstem'in golleriyle rakibini 5-0 yendi. Harbiş’in deneyimli Antrenörü Fercan Gör maç sonu açıklamasında “Bugün takım olarak çok iyi oynadık. Oyunun kontrolünü rakibimize vermeden 90 dakika mücadele ettik ve maçı 5-0 kazandık. Bu zorlu lig maratonunda evimizde üç puanı aldık. Galibiyetimizi oyuncularımla beraber taraftarlarımıza armağan ediyorum.Sezon sonu inşallah şampiyon olacağız” dedi.