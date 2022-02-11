Harbiş, Suadiye’yi farklı geçti: 5-0

Harbişspor Kavaklı’da gol oldu yağdı. Rakibi Kartepe Suadiyespor'u 5-0 gibi net bir skorla geçti
Fercan Gör mutlu
Süper Amatör Lig takımı Harbişspor, Fercan Gör ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla zirveye yaklaşıyor. Çarşamba günü Kavaklı Stadında Kartepe Suadiye ile karşılaşan Harbişspor A takımı galibiyeti Mustafa Tetik, Mehmet Ali, Osman ve Rüstem'in golleriyle rakibini 5-0 yendi. Harbiş’in deneyimli Antrenörü Fercan Gör maç sonu açıklamasında “Bugün takım olarak çok iyi oynadık. Oyunun kontrolünü rakibimize vermeden 90 dakika mücadele ettik ve maçı 5-0 kazandık. Bu zorlu lig maratonunda evimizde üç puanı aldık. Galibiyetimizi oyuncularımla beraber taraftarlarımıza armağan ediyorum.Sezon sonu inşallah şampiyon olacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.