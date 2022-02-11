11 Şub 2022 - 16:45- Spor G: 11 Şub 2022 - 16:46

4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal O.O. sporda da yüzleri güldürdü

4 Temmuz Ortaokulu öğrencileri Kocaeli’nde düzenlenen farklı spor branşlarında Karamürsel’in gururu oldu. İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tara...
4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal O.O. sporda da yüzleri güldürdü mask

4 Temmuz Ortaokulu öğrencileri Kocaeli’nde düzenlenen farklı spor branşlarında Karamürsel’in gururu oldu. İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen, futbol ve basketbol turnuvalarında başarılı olan Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu öğrencileri Karamürsel’in gururu oldu. İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Karamürsel’deki ortaokullar arasında şampiyon olan daha sonra Kocaeli’nde 37 takımın katıldığı futbol turnuvasında 4.’ncü olan takım gurur verdi. Talha Akyüz, Selim Bapatır, Mert Akın, Kayra Efeolgun, Kayra Keskin, Görkem Akyıldız, Gökhan Arslanalp, EymenEygün, Eren Özkeskin, Eren İrtem, Efe Akyüz, Efe Koyuncu, Enes Akın, Berk Efesoy, Yaşar Faruk Öztürk, Ahmet Yasir Yener ve Uygar Yılmaz’dan oluşan erkek futbol takımının bu başarısının ardından Çisem Halıcı, Ecem Soydan, Ecrin Bakar, Eflin Uçar, Esila Sena Meylani, Tuğçe Torun, Yağmur Gençbay ve Zilan Sarya Güzeldere’den oluşan kızlar basketbol takımı ilk önce Karamürsel’de şampiyon daha sonra Kocaeli’nde 2.’nci oldu. Kızlar basketbol takımı 28 Şubat-03 Mart 2022 tarihleri arasında Tekirdağ’da yapılacak olan bölgesel basketbol turnuvasında Kocaeli’ni temsil edecek.

Muammer Aksoy mutlu

Ortaokulu müdürü Muammer Aksoy, “Gelenek bu senede bozulmadı kız basketbol takımımız üçüncü defa ikinci olarak Kocaeli’ni 28 Şubat 03 Mart tarihleri arasında ilimizi Tekirdağ’da temsil edecek.Bu yıl da yine farklı branşlarda göğsümüzü kabartan öğrencilerimizle gururlandık. İlimizi, ilçemizi başka illerde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Sporda başarı elde etmek için çocuklarımıza daha iyi imkanlar yaratmamız lazım. Okul olarak sağlıklı, yetenekli, ufku açık, akademik yönden başarılı ve iyi insanlar olarak öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda spor kültürünün yaygınlaşması açısından bu başarıyı bir basamak olarak görüyoruz. Okulumuza desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenlerimizi tebrik eder başarılar dilerim” dedi.

11 Şub 2022 - 16:45 - Spor

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