Leyla Atakan anısına yüzme yarışı düzenlendi

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, İzmit Belediyesi eski Başkanı Leyla Atakan anısına önümüzdeki yarın yüzme yarışları düzenleyecek. 51 yıl önce geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden, Türkiye’nin ve İzmit’in ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ı mezarı başında anacak olan İzmit Belediyesi, Leyla Atakan anısına bir de yüzme yarışı düzenleyecek. 7-8-9 yaş kategorilerinde düzenlenecek yüzme yarışları Tepeköy Mahallesi’ndeki İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek. Saat 13’te başlayacak yarışlara 5 yüzme kulübünden toplam 70 sporcu katılacak.