Sağlıklı yaşam yürüyüşleri devam ediyor

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yıl boyunca belirli aralıklarla gerçekleştirilen ‘Sağlıklı Yaşam Yürüyüşleri’ SEKA Park 1.Etapta başladı. Yürüyüşler ile sporun vatandaşların günlük hayatının bir parçası yapılması hedefleniyor. Yürüyüşe gelen kadınlar da güne enerjik başladıklarını belirterek yapılan etkinlikten memnun olduklarını dile getirerek yürüyüşlerin devam etmesini istediklerini belirtti.