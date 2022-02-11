Hürriyet: Leyla Atakan herkesin başkanı oldu

11 Şubat 1971 yılında geçirdikleri elim bir trafik kazası sonucu hayatlarını kaybeden, Türkiye’nin ve İzmit’in ilk seçilmiş kadın belediye başkanı Leyla Atakan ve belediye meclis üyeleri İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ile Abdurrahman Yüksel, vefatlarının 51'inci yılında Bağçeşme Mezarlığı’nda dualar ve karanfillerle anıldı.

YOĞUN KATILIM

Anma programı Orhan Mahallesi Bağçeşme Mezarlığı’nda Akçakoca Dere Camii İmam Hatibi Şerif Yüksel Ayaz’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa İzmit’in ikinci kadın Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra CHP İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Geçmiş Dönem İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Birol Sağlam, İzmit Muhtarlar Dernek Başkanı ve Veliahmet Mahalle Muhtarı Kadir Kızıl, Orhan Mahalle Muhtarı Salim Acarsoy, Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Leyla Atakan ve arkadaşlarının yakınları katıldı.

“CUMHURİYET DEĞERLERİYLE YETİŞTİ”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Atatürk’ün ışığında, cumhuriyet değerleriyle yetişen Leyla Atakan; özellikle kadınlara yönelik çalışmalarıyla, sosyal yardım ve eğitim hamleleriyle kent genelinde sevilen bir isim haline gelmiştir. Halkın gönlünde taht kuran Leyla Atakan, 30 yaşında siyasete atıldı; önce meclis üyesi, ardından Türk siyasetinin ilk kadın il başkanı oldu. Hiç durmadı; hem kendisi çalıştı hem halkı çalıştırdı. ‘Mutfakta suyu, çamursuz sokağı’ olacağına ikna olan halk, ‘Oylarınızı mutlaka helal ettireceğim’ diyen Leyla Atakan’ın elinden tuttu. Disiplini, otoritesi ve çalışkanlığıyla bütün kente ulaşan Leyla Atakan bir kez daha tarihe geçerek Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı oldu” dedi.

“HERKESİN BAŞKANI OLDU”

“Seçildiği gün parti rozetini kenara koyarak herkesin başkanı oldu” diyen Hürriyet, “Üç yıllık başkanlık sürecinde aslında uzun yıllara ışık tutan çalışmalar ortaya koydu. Leyla Atakan’dan sonra İzmit Belediye Başkanı olarak bu kente hizmet için bayrağı devralmış olmaktan büyük onur duyuyorum. Leyla Atakan ve yol arkadaşlarını vefatlarının 51’inci yılında minnet ve rahmetle anıyor, kentimize kattıkları için saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Ardından Leyla Atakan’ın mezarına karanfil bırakıldı.